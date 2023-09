SMMASH: Die Kombination von Stil und FunktionalitÃ¤t in zukÃ¼nftiger Sportbekleidung

Artikel anhören Anzeige Viele Jahre des Trainings, begleitet von Litern Schweiß, vergossen bei Turnieren, Übungen und auch auf Gelände-, Hindernis- oder Straßenläufen. Dies alles...

Viele Jahre des Trainings, begleitet von Litern Schweiß, vergossen bei Turnieren, Übungen und auch auf Gelände-, Hindernis- oder Straßenläufen. Dies alles hat uns ermöglicht, uns von den Herausforderungen zu überzeugen, mit denen Sportler (Profis und Neulinge) in vielfältigen Sportarten konfrontiert sind. Unsere Untersuchungen waren nicht umsonst. Im Gegenteil! Jede von ihnen wurde gründlich analysiert, um dann zur Entwicklung und schließlich zur Schaffung moderner Produktions technologien für Sportbekleidung beizutragen, die einen realen Einfluss darauf haben, wie du trainierst und welche Ergebnisse du erzielst. Möchtest du wissen, was die Produkte von SMMASH so besonders macht? Hier sind Beispiele für moderne Lösungen, die wir darin verwendet haben. Probiere sie aus und entscheide, ob du ihre Wirksamkeit – auch auf deiner eigenen Haut – überprüfen möchtest!

Antibakterielle Technologie, die unangenehme Gerüche hemmt und neutralisiert

Nach jeder intensiven Anstrengung entsteht sicherlich Schweiß, und damit auch unangenehme „Aromen“. Nicht jeder weiß jedoch, dass er nicht die Hauptquelle dafür ist. Für diesen Geruch sind Bakterien verantwortlich, für die Schweiß und von den Talgdrüsen produzierte Fette und Proteine eine ideale Nahrungsquelle darstellen.

Wir sind uns dessen bewusst. Daher haben die in SMMASH-Kleidung verwendeten Fasern spezielle Verbindungen mit Silberionen, die ein natürlicher Faktor sind und einen direkten Kampf gegen solche Bakterien ermöglichen. Diese speziellen Fasern regulieren nicht nur die Körpertemperatur und leiten Feuchtigkeit effizient ab, sondern bekämpfen auch aktiv die Entstehung und das Auftreten von Bakterien.

Nano-Technologie, die Kleidung wie eine zweite Haut wirken lässt

Um perfekte Bedingungen für dein Training zu schaffen, das heißt solche, die deine Bewegungen nicht einschränken, ein präzises „Gefühl“ und volle Bewegungsfreiheit bieten, verwenden wir bei SMMASH eine spezielle Nano-Stretch-Technologie.

Mit ihrer Hilfe hat die Kleidung das ideale Gewicht (sind sogar 2x dünner als herkömmliche Kleidung), die Haltbarkeit (über 2x stärker) und passt sich besonders gut der anatomischen Struktur deines Körpers an.

Technologien, die dafür sorgen, dass dein Körper die ideale Temperatur beibehält

Die richtige Temperatur ist einer der wichtigsten Faktoren, der über Komfort, Ermüdungszustand und vor allem das Trainingsergebnis entscheidet. Wenn du beim Sport 100% geben möchtest, solltest du darauf achten, dass die Temperatur nicht über 37 Grad Celsius liegt. Wie kann das erreicht werden?

Mit Hilfe unserer Kleidung und der Technologie des dreidimensionalen Gewebes sowie ThermoPerformanceMaterial wird der auf der Haut angesammelte Schweiß effektiv abgeleitet, während gleichzeitig darauf geachtet wird, dass deine Muskeln trocken bleiben und die richtige Temperatur behalten.

Technologie Spider’s Steel, die dafür sorgt, dass deine Kleidung lange hält

Inspiriert von Spinnennetzen hat uns diese Technologie ermöglicht, Fasern zu entwickeln, die 2,5x stärker sind und bis zu 140% widerstandsfähiger gegen Abrieb sind als herkömmliche thermisch aktive Produkte.

Alle Grafiken werden wiederum mit Hilfe einer innovativen Methode zur Sublimation von Nanopartikeln von Farbstoffen aufgetragen. Diese Lösung ermöglicht es, bis zu 40% intensivere Farbtöne zu erhalten und enthält vor allem keine Lösungsmittel oder Schwermetalle. Dank dieser Technologie ist SMMASH-Kleidung unbedenklich und kann problemlos von jedem getragen werden – auch von Kindern oder Allergikern.

Möchtest du verstehen, was diese Technologien wirklich bedeuten?

Probiere sie auf deiner eigenen Haut aus – während deiner Lieblingstrainingseinheiten oder bei sportlichen Turnieren. Du wirst zweifellos sofort den Unterschied spüren, den SMMASH macht!

