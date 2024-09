Slowenisches Duo kommt zu den Black Wings

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings reagieren auf ihre Langzeit-Verletzungen und verpflichten ein slowenisches Duo für die Offensive. Mit Ken Ograjensek und...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings reagieren auf ihre Langzeit-Verletzungen und verpflichten ein slowenisches Duo für die Offensive.

Mit Ken Ograjensek und Luka Maver verstärken zwei ligaerfahrene Scorer die Linzer bis mindestens zur Länderspielpause.

Die Steinbach Black Wings verstärken kurz nach dem schlechten Start in die neue Meisterschaft ihren Angriff und reagieren damit auf die langen Ausfälle von Emil Romig und von Brodi Stuart. Bei ihrer Suche wurden die Linzer bei zwei bekannten Gesichtern aus der win2day ICE Hockey League fündig. Der 33-Jährige Ken Ograjensek gehörte acht Jahre zu den absoluten Leistungsträgern bei den Graz99ers und zählte ebenso zum Stammpersonal in der slowenischen Nationalmannschaft. In der Liga bestritt der rechte Flügelspieler knapp 400 Spiele in der höchsten Spielklasse Österreichs. Dabei blieb der wendige Angreifer nur in einer Spielzeit unter 20 Punkten und kann daher auf insgesamt 81 Tore und 161 Vorlagen bei den Steirern zurückblicken. Vor dem Umbruch der 99ers zur neuen Saison war Ograjensek auch in der vergangenen Spielzeit punktbester Spieler beim damaligen Tabellenschlusslicht. Seit bereits 12 Jahren gehört die neue Nummer 18 der Linzer zudem zum engen Kreis der slowenischen Nationalmannschaft und vertrat diese bei drei A-Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen in mehr als 100 Länderspielen.

Slowenisches Offensiv-Duo für die Black Wings

In die Auswahl für sein Herkunftsland spielte sich auch der zweite Neuzugang der Steinbach Black Wings. Erst vor einem Monat lief der 26-Jährige Luka Maver, auch ohne Stammverein, mit Slowenien bei der Qualifikation für die Olympischen Spiele auf und erzielte dabei ein Tor. Bereits 50 Spiele hat der in den USA ausgebildete Center für seine Heimat in den Beinen und durfte dieses in einigen Freundschaftsspielen als Kapitän anführen. In der win2day ICE Hockey League stürmte der 191 Zentimetergroße Angreifer die letzten zwei Jahre für die Pioneers Vorarlberg. Nach 15 Punkten in seinem ersten Profijahr steigerte sich Maver 2023/24 noch einmal deutlich und steuerte elf Tore und 17 Vorlagen zum erfolgreichen Playoff-Debüt der Pioneers bei. Seine insgesamt 101 Einsätze in der Bundesliga wird der Stürmer ab sofort mit der Rückennummer 97 in der Stahlstadt fortführen.

Das slowenische Duo erhält bei den Steinbach Black Wings vorerst einen befristeten Vertrag bis zur Länderspielpause im November. Im Anschluss verfügen die Oberösterreicher eine Option auf Verlängerung der Zusammenarbeit. Beide Stürmer haben an der Unteren Donaulände bereits eine Trainingseinheit absolviert und sollen im morgigen harten Auswärtsmatch in Graz ihre Premiere im Trikot der Steinbach Black Wings feiern.

Nach einigen Ausfällen waren wir gezwungen zu reagieren. Wir sind froh, dass wir so kurzfristig auf dem Markt zwei gute Spieler bekommen haben. Luka kennen wir aus der letzten Saison bei den Pioneers und soll uns Stabilität in der Mitte geben. Ken ist ein Langzeitdiener in der win2day ICE Hockey League, bei dem wir wissen, dass er offensiv sehr talentiert und ein intelligenter Spieler ist.

Head Coach Philipp Lukas

Es war Zeit etwas zu verändern nach so langer Zeit in Graz und ich freue mich sehr, dass ich nun hier sein darf. Ich habe viele Jahre in dieser Liga gespielt und ich sehe mich als Spieler, der neue Energie bringen und in der Offensive Möglichkeiten kreieren kann. Mein oberstes Ziel ist es Tore zu schießen und dem Team damit endlich zu Siegen verhelfen zu können.

Ken Ograjensek

Es ging sehr schnell und ich war sehr aufgeregt, als ich den Anruf bekam nach Linz zu kommen. Das Allerwichtigste ist, dass wir als Team jetzt endlich gewinnen und dafür werde ich mein Bestes geben. Ich spiele gerne aggressiv mit dem Körper und werde versuchen ihn in überall hineinzuwerfen und Schüsse auf das Tor zu bringen.

Luka Maver