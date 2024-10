Slowakischer StÃ¼rmer Michal KriÅ¡tof zu den SCL Tigers

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers reagieren auf die Ausfälle von Saku Mäenalanen und Sean Malone. Sie verpflichten per sofort den slowakischen Stürmer und...

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers reagieren auf die Ausfälle von Saku Mäenalanen und Sean Malone.

Sie verpflichten per sofort den slowakischen Stürmer und Olympia-Bronzemedaillengewinner von 2022, Michal Krištof, bis Ende der Saison 2024/25.

Michal Krištof (174 cm / 72 kg) bestritt in der laufenden Saison bisher 10 Spiele für HK Sochi in der KHL. Der 31-jährige Stürmer verbuchte dabei 5 Skorerpunkte (2 Tore / 3 Vorlagen). In der letzten Saison 2023/24 erzielte Krištof für Sochi in 54 Spielen 32 Punkte (9 Tore / 23 Vorlagen). Zudem gewann er mit der slowakischen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking überraschend Bronze.

Der als Center und Flügel vielseitig einsetzbare Stürmer traf gestern Abend in Langnau ein. Michal Krištof hat bis Ende der Saison 2024/25 unterschrieben und trainierte heute Morgen erstmals mit den SCL Tigers. Am Freitag, dem 18. Oktober, wird er mit der Nummer 16 für die SCL Tigers spielen.