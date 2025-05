Sky Deutschland und die NHL verlÃ¤ngern ihre Partnerschaft: die deutschen Stars und die besten Eishockey-Spieler der Welt langfristig live bei Sky Sport

Unterföhring. (PM Sky) Nach der Verlängerung der Übertragungsrechte bleibt Sky Deutschland langfristig die Heimat der National Hockey League (NHL) in Deutschland und Österreich.

Fans der besten Eishockey-Liga der Welt dürfen sich auch Zukunft auf über 300 Live-Spiele pro Saison freuen, die Sky Sport exklusiv übertragen wird.

Wie bereits in den vergangenen vier Jahren wird Sky Sport während der NHL-Saison in der Regel mindestens eine Begegnung pro Tag live übertragen, darunter Spiele der Regular Season, der Stanley Cup Playoffs und des Stanley Cup Finals. Zudem wird Sky Sport unter anderem das NHL Winter Classic sowie die Spiele der NHL Global Series live übertragen und weiterhin regelmäßig die Live-Übertragungen des NHL Saturday und des NHL Sunday zeigen, die mit Rücksicht auf die internationalen Eishockeyfans zur europäischen Abendzeit angesetzt werden. Ausgewählte Spiele werden auch in Zukunft mit deutschem Kommentar begleitet, sämtliche Spiele werden mit dem englischsprachigen Original-Kommentar angeboten.

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutchland: „Leon Draisaitl, Moritz Seider, Tim Stützle: die deutschen Spieler gehören zu den absoluten Protagonisten der NHL. Mit der langfristigen Verlängerung unserer Partnerschaft können Eishockeyfans bei Sky Sport den Weg der deutschen Stars in der besten Eishockey-Liga der Welt und die Jagd nach dem Stanley Cup auch in den kommenden Jahren live verfolgen.“

Jaka Lednik, NHL Senior Vice President of International: „Wir sind begeistert, unsere Zusammenarbeit mit Sky Sport fortsetzen zu können, um den leidenschaftlichen Fans in Deutschland und Österreich die größten Stars des Eishockeysports zu bieten. Mit engagierten Partnern wie Sky Sport können wir weiterhin die Stars präsentieren, die NHL-Eishockey zum aufregendsten Sport machen, den es zu sehen gibt.“

Über die Live-Spiele hinaus wird Sky Sport unter anderem auch Spiel-Zusammenfassungen sowie die von der NHL produzierte Highlight-Show „On the Fly“ anbieten.

Sämtliche NHL-Übertragungen bei Sky Sport sind auf der TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de/stream). Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky Sport ganz flexibel erleben (wowtv.de). Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky Sport zu attraktiven Konditionen an.

Die Übertragungsrechte gelten für sämtliche Verbreitungswege in Deutschland, Österreich sowie Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol und umfassen ebenfalls die Rechte zur öffentlichen Vorführung in der Gastronomie, in Hotels sowie weiteren Einrichtungen mit Publikumsverkehr, die über Sky Business angeboten werden.

Alle Spiele der Conference Finals mit Leon Draisaitl bereits ab morgen Nacht live

Bereits morgen Nacht (Dienstag auf Mittwoch) können sich Fans auf den nächsten Höhepunkt freuen. Sky Sport berichtet live, wenn die Carolina Hurricanes und die Florida Panthers die Eastern Conference Finals eröffnen. Tags darauf steht Spiel 1 der Western Conference Finals auf dem Programm, in dem die Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl bei den Dallas Stars antreten. Sky Sport wird alle Begegnungen der Conference Finals sowie das anschließende Stanley Cup Final live und exklusiv übertragen.

