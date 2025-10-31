Sisak beendet Siegesserie der Red Bull Hockey Juniors

Sisak, Kroatien. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors verlieren das Auswärtsspiel der Alps Hockey League bei KHL Sisak mit 4:6.

Nach frühem Rückstand glichen die Salzburger aus und drehten die Partie kurzzeitig auf 2:1, ehe die Hausherren noch im ersten Drittel erst egalisierten und dann 3:2 in Führung gingen. Im Mittelabschnitt sorgte Nick Maul rasch für das 3:3, doch Sisak stellte per Umschaltspiel und im Powerplay auf 5:3. Jesse Juhola verkürzte vor der zweiten Pause, ein frühes 6:4 im Schlussdrittel entschied die Begegnung.

Spielbericht

Das Duell Erster gegen Zweiter begann intensiv und körperbetont. In einer frühen Überzahl spielte sich Sisak frei, Karlo Marinkovic vollendete alleine vor Valentin Ankirchner zum 1:0 (4.). Die Antwort der Juniors folgte mit Tempo: Vadim Schreiner schloss einen Konter nach Zuspiel von Maximilian Wurzer zum 1:1 ab (9.), kurz danach verwertete Paul Oberhauser einen Rebound von Benedikt Krainer zur 2:1-Führung (10.). Die Kroaten blieben mit ihrem hohen, lauernden Stürmer gefährlich und kamen wieder alleine durch: Vito Idzan glich aus (12.). Kurz vor der Pause lief Sisak erneut frei, Kim Yeob schob zum 3:2 ein (20.).

Im zweiten Drittel setzten beide Teams das hohe Tempo fort. Nick Maul fand vor Goalie Vilim Rosandic den Abschluss und platzierte den Puck unter die Querlatte zum 3:3 (24.). Unmittelbar danach parierte Ankirchner stark gegen Danila Larionovs im direkten Duell (25.), doch wenig später nutzte Nikolas Malenica einen schnellen Umschaltmoment zum 4:3 (26.). In einer ruppigeren Phase erhöhte Sisak im Powerplay durch Marinkovic auf 5:3 (36.). Die Juniors hielten dagegen: Jesse Juhola verwertete das Zuspiel von Maxim Eliseev zum 5:4-Anschluss (37.).

Zu Beginn des Schlussdrittels stellte Kim Yeob mit einem schnellen Abschluss auf 6:4 (43.). Sisak verteidigte in der Folge kompakt, setzte Nadelstiche und zwang die Salzburger häufig zu Abschlüssen aus ungünstigen Positionen. Die Juniors drängten bis zur Schlussminute, nahmen den Torhüter für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis, kamen aber nicht mehr entscheidend durch. Nach sechs Siegen in Serie endet die Erfolgsphase, in der Tabelle bleiben die Red Bull Hockey Juniors vorerst an der Spitze.

Head Coach Teemu Levijoki „Sechs Tore im Auswärtsspiel zu bekommen, ist zu viel. Davon waren drei Tore Breakaways und zwei in Überzahl. Wir wussten von vornherein, dass sie den hohen Mann suchen, und da waren wir nicht zur Stelle. Heute haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

KHL Sisak – Red Bull Hockey Juniors 6:4 (3:2, 2:2, 1:0)

Tore:

1:0 | 03:12 | Karlo Marinkovic | PP

1:1 | 08:26 | Vadim Schreiner

1:2 | 09:19 | Paul Oberhauser

2:2 | 11:04 | Vito Idzan

3:2 | 19:01 | Kim Yeob

3:3 | 23:35 | Nick Maul

4:3 | 25:30 | Nikolas Malenica

5:3 | 35:01 | Karlo Marinkovic | PP

5:4 | 36:17 | Jesse Juhola

6:4 | 42:07 | Kim Yeob

