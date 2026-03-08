Sinn: â€žWir finden Wege, auch solche Spiele zu gewinnenâ€œ – Red Bull MÃ¼nchen gewinnt gegen die LÃ¶wen Frankfurt nach VerlÃ¤ngerung

MÃ¼nchen. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull MÃ¼nchen gewann am 50. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 gegen die LÃ¶wen Frankfurt mit 3:2 (0:2|1:0|1:0|1:0) nach VerlÃ¤ngerung.

Vor 10.796 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden erzielte Yasin Ehliz den entscheidenden Treffer. In der regulÃ¤ren Spielzeit trafen Markus Eisenschmid und Phillip Sinn fÃ¼r die Mannschaft von Trainer Oliver David, die damit ihren dritten Sieg in Serie und den sechsten Erfolg in den letzten sieben Heimspielen einfuhr.

Spielverlauf

Frankfurt erwischte den perfekten Start und prÃ¤sentierte sich im ersten Drittel eiskalt: Ryan McKiernan nutzte gleich die erste Chance zur FÃ¼hrung (2.). Kurz darauf verhinderte der Pfosten den zweiten Treffer durch Dennis Lobach (3.). Besser machte es Matthew Wedman, der in der zehnten Minute auf 0:2 erhÃ¶hte. Antoine Bibeau war erneut chancenlos. Auf der anderen Seite stand LÃ¶wen-TorhÃ¼ter Cody Brenner dem Anschlusstreffer im Weg â€“ unter anderem gegen Patrick Hager im MÃ¼nchner Powerplay (13.). Mit einer 2:0-FÃ¼hrung fÃ¼r die GÃ¤ste ging es in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel nahm das Duell Fahrt auf. Die Red Bulls agierten nun kÃ¶rperbetonter und zielstrebiger im Abschluss: Eisenschmid erzielte im Powerplay sehenswert den Anschlusstreffer (22.). Es entwickelte sich ein schnelles Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten â€“ darunter ein Alleingang des Frankfurters Ty Glover (25.), den Bibeau glÃ¤nzend entschÃ¤rfte. Chris DeSousa kam in der 35. Minute dem Ausgleich nahe, sein Hammer strich knapp vorbei. Auch nach dem Mittelabschnitt lag MÃ¼nchen zurÃ¼ck â€“ allerdings nur noch mit einem Tor.

Im letzten Drittel mussten die Red Bulls zunÃ¤chst eine doppelte Unterzahl Ã¼berstehen. Frankfurt blieb auch danach gefÃ¤hrlich, ehe MÃ¼nchen die Schlagzahl erhÃ¶hte. Chancen hÃ¤uften sich nun. Brady Ferguson (47.) und wenig spÃ¤ter Taro Hirose verpassten knapp (49.), ehe Sinn den viermaligen deutschen Meister mit dem Ausgleich zum 2:2 zurÃ¼ck ins Spiel brachte (53.). Der Direktschuss war zugleich Sinns erstes Tor in der PENNY DEL. In der spannenden Schlussphase verhinderten beide TorhÃ¼ter die Entscheidung. Beim Stand von 2:2 ging es in die VerlÃ¤ngerung.

In der Overtime drÃ¤ngten die LÃ¶wen in Ãœberzahl auf den Siegtreffer. Zweimal rettete der Pfosten innerhalb weniger Sekunden fÃ¼r Bibeau, ehe Ehliz von der Strafbank zurÃ¼ckkam und MÃ¼nchen per Alleingang zum 3:2-Sieg (62.) schoss.

Phillip Sinn: â€žFrankfurt hat ein sehr gutes AuswÃ¤rtsspiel gezeigt und es uns alles andere als leicht gemacht. Trotzdem finden wir Wege, auch solche Spiele zu gewinnen, in denen wir uns schwertun. Ich bin Ã¼berzeugt, dass wir vor den Playoffs noch einiges verbessern kÃ¶nnen.â€œ

Tore:

0:1 | 01:27 | Ryan McKiernan

0:2 | 09:42 | Matthew Wedman

1:2 | 21:34 | Markus Eisenschmid

2:2 | 52:05 | Phillip Sinn

3:2 | 61:30 | Yasin Ehliz

Zuschauer: 10.796