Simon Wolf erhält Förderlizenz für die Eisbären Regensburg

Regensburg. (PM Eisbären) Der 20-jährige Torhüter Simon Wolf wird in der kommenden Saison mit einer Förderlizenz für die Eisbären Regensburg spielberechtigt sein.

Der Linksfänger steht beim viermaligen deutschen Meister EHC Red Bull München unter Vertrag und ergänzt das Torhüter-Quartett in Regensburg um Jonas Neffin, Konrad Fiedler und Cole Danielsmeier.

Wolf zählt zu den vielversprechendsten Torhüter-Talenten Deutschlands und verfügt trotz seines jungen Alters bereits über beachtliche Erfahrung. Ausgebildet in der Red Bull Akademie, durchlief der gebürtige Rosenheimer sämtliche Nachwuchsstationen in Salzburg und München. Zu seinen bisherigen Stationen zählen Einsätze in der Alps Hockey League bei den Red Bull Hockey Juniors, beim EC Red Bull Salzburg in der ICE Hockey League (ICEHL) sowie in den U-Nationalteams des Deutschen Eishockey-Bundes.

In der Spielzeit 2024-25 gehörte Wolf regelmäßig dem Kader des DEL-Teams aus München an. Parallel sammelte er Spielpraxis in der Oberliga Süd und absolvierte sieben Partien für die Tölzer Löwen, in denen er mit einer Fangquote von 91,9 Prozent überzeugte.

Der junge Torhüter bringt damit Einsätze in vier verschiedenen Ligen mit und soll in Regensburg sein Entwicklungspotenzial weiter ausschöpfen.

Eisbären-Torwarttrainer Joey Vollmer schätzt die Qualitäten des Neuzugangs: „Simon ist ein top ausgebildeter Torwart, der trotz seines noch jungen Alters auf eine Menge nationaler und internationaler Erfahrung zurückgreifen kann. Er wird uns auf der Torhüterposition mehr Tiefe verleihen.“

Die Verantwortlichen in Regensburg setzen auf ein stabiles Goalie-Gespann aus Jonas Neffin, Konrad Fiedler, Simon Wolf und Cole Danielsmeier. Die Förderlizenz wurde in enger und vertrauensvoller Abstimmung mit dem EHC Red Bull München realisiert, bei dem sich die Eisbären für die unkomplizierte und professionelle Zusammenarbeit bedanken.