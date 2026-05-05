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Simon Sezemsky bleibt seinem „Herzensverein“ treu

5. Mai 20261 Mins read157
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Simon Sezemsky - © Sportfoto-Sale (DR)
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Ravensburg. (PM Towerstars) Auch in der kommenden Spielzeit 2026/2027 können die Ravensburg Towerstars auf die Dienste von Simon Sezemsky bauen.

Der 32-jährige Routinier mit der Erfahrung aus 775 Profi-Pflichtspielen wird im dritten Jahr seines laufenden Vertrags damit in seine insgesamt achte Spielzeit für die Oberschwaben gehen.

Simon Sezemsky war der erste einer ganzen Reihe von Spielern, die über die Towerstars den Sprung in die PENNY DEL schafften. Seine erfolgreiche Zeit in Ravensburg begann der aus Füssen kommende Verteidiger in der Saison 2012/2013. Drei Jahre später folgte mit den Augsburger Panthern das erste Engagement in der höchsten deutschen Spielklasse, weitere Karrierestationen waren Iserlohn und Frankfurt.

Nach 377 Pflichtspielen in der PENNY DEL, acht CHL-Begegnungen sowie 17 Länderspieleinsätzen für die deutsche Nationalmannschaft kehrte der gebürtige Münchner zur Saison 2024/2025 nach Ravensburg zurück und brachte umgehend seine besonders ausgeprägten Stärken aufs Eis. Neben seiner Übersicht in der eigenen Zone steht Simon Sezemsky für wichtige Impulse in der Offensive – angefangen beim Spielaufbau bis hin zur Scheibenverteilung an der blauen Linie. In bislang 377 Pflichtspielen für die Towerstars sammelte der 32-Jährige 32 Tore und 125 Vorlagen. Auch in der vergangenen Saison stand er mit 20 Scorerpunkten und einer Plus-Minus-Statistik von +13 in den Top 20 der Verteidigerwertung in der DEL2.

„Simon hat auch in der vergangenen Saison bewiesen, welchen Stellenwert er für uns hat. Mit seinem harten Schuss und seinen offensiven Qualitäten ist er ein wichtiger Baustein unserer Verteidigung. Zudem ist er eine Identifikationsfigur im Team und auch in der Kabine ein sehr wichtiger Faktor“, betonte Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars.

„Die Towerstars sind für mich definitiv ein Herzensverein und ich spiele sehr gerne in Ravensburg. Ich durfte hier meine ersten Erfahrungen im Profigeschäft sammeln und durch meine Rückkehr vor zwei Jahren hat sich für mich ein Kreis geschlossen“, sagt Simon Sezemsky und ergänzt: „Nach der Vizemeisterschaft 2025 konnten wir in der abgelaufenen Saison unsere eigenen Erwartungen leider nicht ganz erfüllen. Deshalb möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir in der neuen Saison wieder voll angreifen können.“

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