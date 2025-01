Simon Seidl wechselt nach Cedar Rapids, Iowa

Straubing / Landshut. (PM Tigers / PM EVL) Die Straubing Tigers geben bekannt, dass Simon Seidl mit sofortiger Wirkung bis zum Ende der laufenden Saison 2024/25 für die Cedar Rapids Roughriders in der US-amerikanischen Juniorenliga

USHL auflaufen wird.

Der Angreifer war in dieser Spielzeit mit einer Förderlizenz beim EV Landshut aktiv.

Der 18-jährige gebürtige Deggendorfer, der die Nachwuchsabteilung des EV Landshut durchlaufen hat, sorgte zuletzt mit der deutschen Nationalmannschaft bei der U20-WM in Kanada für Furore. Für den EVL absolvierte er in dieser DEL2-Saison 24 Spiele, erzielte zwei Tore und lieferte drei Assists.

„Simon hat sich diese Chance durch seine Leistungen und harte Arbeit verdient. Wir unterstützen ihn auf diesem Weg und sind überzeugt, dass er in diesem Umfeld wertvolle Erfahrungen sammeln wird“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.

„Wir sind wirklich stolz auf Simon, dass er diese Chance bekommt und wünschen ihm dafür alles Gute. Er hat zuletzt bei der U 20-WM Werbung in eigener Sache gemacht. Er ist schon in der vergangenen Saison zu uns gestoßen und hat es von Beginn an hervorragend gemacht. Ich erinnere mich noch gerne an seine tolle Leistung gegen Ravensburg als er mit viel Überzeugung und Frechheit sein erstes DEL2-Tor erzielt hat. Er hat auch im Sommer extrem viel investiert und täglich für seinen Traum gearbeitet. Das ist jetzt die Belohnung“, meint EVL-Chefcoach Heiko Vogler

Die Straubing Tigers wünschen Simon Seidl alles Gute für diese spannende Herausforderung.

