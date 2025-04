Simon SchÃ¼tz wird ein Teil des Rudels

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies nehmen den 27-jährigen Verteidiger Simon Schütz unter Vertrag. Zuletzt lief der gebürtige Regensburger für den ESV Kaufbeuren auf.

Über viele Jahre hinweg blieb Schütz seiner Heimatstadt treu. Er durchlief sämtliche Jugendmannschaften des EV Regensburg sowie der U-Nationalmannschaften und absolvierte auch seine ersten Profispiele für den EVR – damals noch in der Oberliga.

In der Saison 15/16 gab es für den Verteidiger schließlich den Sprung in die DEL2 zum ESV Kaufbeuren, wo er in seiner ersten Saison bereits auf 48 Einsätze kam. 2016 nahm ihn schließlich der ERC Ingolstadt unter Vertrag, welche ihn aber in den kommenden drei Spielzeiten regelmäßig an den ESVK verliehen, wodurch er in den beiden höchsten deutschen Spielklassen Erfahrung sammeln durfte. In der Saison 16/17 führte er zudem die U20-Nationalmannschaft als Kapitän aufs Eis.

Anschließend folgten zwei volle Saisons in Ingolstadt, bevor es für ihn zurück nach Kaufbeuren ging. Bei den Jokern stand er die letzten vier Spielzeiten unter Vertrag und trug in der vergangenen Saison sogar das „C“ auf der Brust.

Die Kassel Huskies sind für den Verteidiger die erste Station außerhalb Bayerns. Schütz bringt die Erfahrung aus 108 PENNY DEL-Spielen sowie 342 DEL2-Spielen mit nach Nordhessen.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Mit Simon ist es uns gelungen, einen der konstantesten DEL2-Verteidiger der letzten Jahre zu verpflichten. Wir sehen in ihm ein wichtiges Puzzleteil für eine stabile Defensive in der kommenden Saison. Wir freuen uns auf seine ersten Einsätze im Trikot der Huskies.“

Simon Schütz: „Ich freue mich sehr, nun ein Teil des Rudels zu sein. Wir sehen uns im August!“

