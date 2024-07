Simon Nemec kommt – ein Junioren Nationalspieler wechselt zu den Eisadlern!

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler verstärken sich in der Defensive mit einem talentierten Verteidiger aus Tschechien: Die Rede ist von Simon Nemec, der künftig...

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler verstärken sich in der Defensive mit einem talentierten Verteidiger aus Tschechien: Die Rede ist von Simon Nemec, der künftig an der Strobelallee mit der Rückennummer 5 auflaufen wird.

Der 2004 in Prag geborene Verteidiger begann seine Eishockeyzeit beim lokalen Spitzenclub Sparta Prag. In seiner Nachwuchszeit wechselte er nach Thurgau in die Schweiz, von dort in die U17 und später in die U20 der Talentschmiede von Rapperswil-Jona, wo er in der höchsten schweizerischen Nachwuchsspielklasse international Erfahrungen sammelte und zudem Deutsch lernte. Die letzten drei Jahre im Nachwuchs verbrachte er dann wieder in der höchsten Nachwuchsliga Tschechiens bei HK Mlada Boleslav. Nemec wurde darüber hinaus in der U16, U18 und U19 für die Nachwuchs-Nationalmannschaft des frisch gebackenen und aktuellen Weltmeisters Tschechien eingesetzt.

„Die Verpflichtung von Simon ist eine Verstärkung für unsere Abwehr. Wir konnten uns in einem Probetraining ein Bild von Simon machen. Unserm Trainer Ralf Hoja und mir war dort schon nach wenigen Minuten bewusst, dass wir uns um dieses Talent bemühen müssen. Als Rechtsschütze bietet er uns eine höhere Kreativität, auch bei den Special Teams. Zudem ist er trotz einer eher geringen Körpergröße ein stabiler Verteidiger und wird die körperliche Präsenz unserer Abwehr erhöhen,“ so Matthias Potthoff, Sportlicher Leiter der Eisadler. „Wir geben Simon in seiner Entwicklung Zeit, sind aber davon überzeugt, dass er schnell eine wichtige Rolle im Kader übernehmen kann. Durch unseren erfahrenen tschechischen Spieler Martin Benes wird ihm die Eingewöhnung in Dortmund schnell gelingen,“ so Potthoff weiter.

Die Eisadler setzen damit ihren Weg des Kaderumbaus weiter fort und besetzen die zweite EU-Kontingentstelle mit einem Spieler aus dem Nachwuchs, was die Verjüngung des Kaders weiter vorantreibt.