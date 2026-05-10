Simon Maucher und Markus Echtler bleiben, Christoph Lohr sagt Servus beim ERC Lechbruck

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck kann drei wichtige Personalentscheidungen für die kommende Landesliga-Saison bekanntgeben: Während Simon Maucher und Markus Echtler ihre Engagements bei den Flößern verlängern, beendet Torhüter Christoph Lohr seine aktive Karriere.

Mit Simon Maucher bleibt dem ERC Lechbruck ein wichtiger Offensivspieler erhalten. Der 30-jährige Stürmer geht damit in seine dritte Spielzeit bei den Flößern und soll auch künftig eine tragende Rolle im Team übernehmen.

Maucher durchlief den Nachwuchs des Schongauer Eishockeys, ehe er zur Saison 2012/13 in die U20 des EC Peiting wechselte. Dort feierte er in der Spielzeit 2013/14 mit dem Gewinn der Deutschen Juniorenmeisterschaft seinen bislang größten sportlichen Erfolg. Nach seiner Juniorenzeit kehrte er 2015 zur EA Schongau zurück und entwickelte sich dort über Jahre hinweg zu einem Leistungsträger in der Bayernliga.

Zur Saison 2024/25 schloss sich Maucher dem ERC Lechbruck an und überzeugte auf Anhieb. In der vergangenen Spielzeit absolvierte er 23 Partien und sammelte starke 29 Scorerpunkte durch 14 Tore und 15 Vorlagen.

Auch persönlich blickt Maucher positiv auf die kommende Saison: „Die vergangene Saison hat sehr viel Spaß gemacht, wir sind lange oben in der Tabelle gestanden und haben unser Potenzial ausgespielt. Ich will in der kommenden Saison persönlich noch mehr Punkte sammeln und der Mannschaft helfen, dass wir dieses Leistungsniveau über die gesamte Spielzeit abliefern können.“

Mit seiner Flexibilität in der Offensive, starken läuferischen Fähigkeiten, körperlicher Präsenz und seinem mannschaftsdienlichen Spielstil bringt Maucher wertvolle Eigenschaften ins Team ein. Auch in der kommenden Saison wird er mit der Rückennummer 18 für die Flößer auflaufen.

Verlängert hat auch Torhüter Markus „Kalle“ Echtler. Der 46-Jährige bleibt dem ERC Lechbruck weiterhin erhalten und wird auch in der kommenden Saison das Trikot mit der Nummer 1 tragen.

„Ich will noch meine 25 Jahre im Dienst der 1. Mannschaft voll bekommen. Durch meine zwischenzeitliche Auszeit von einigen Jahren fehlen mir dazu noch zwei Spielzeiten. Lieber Vorstand, ich bitte um zwei Jahre Verlängerung!“, erklärte Echtler.

Der Vorstand stimmte diesem Wunsch selbstverständlich umgehend zu. Für den ERC Lechbruck ist die Verlängerung des routinierten Torhüters ein enorm wichtiger Faktor. Seine Erfahrung, sein lautstarkes Coaching auf dem Eis, seine Präsenz in der Kabine und sein unerschütterlicher Einsatzwille machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft.

ERC-Vorsitzender Manfred Sitter betont: „Kalle ist ein echtes Vorbild, gerade für unsere jungen Spieler. Er lebt Eishockey und motiviert mit seiner Einstellung die ganze Mannschaft.“

Mit der bevorstehenden Saison setzt Echtler ein weiteres Ausrufezeichen in seiner beeindruckenden Laufbahn. Der ERC Lechbruck freut sich auf die Fortsetzung dieser besonderen Geschichte und wünscht seinem Torhüter eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison.

Verabschieden muss sich der ERC Lechbruck hingegen von Christoph Lohr. Der erfahrene Torhüter beendet im Alter von 41 Jahren seine aktive Karriere.

Lohr wechselte zur Saison 2023/24 vom Bayernligisten EA Schongau nach Lechbruck und überzeugte seitdem mit konstant starken Leistungen. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er 14 Meisterschaftsspiele, davon acht aktive Einsätze, und erwies sich dabei als sicherer Rückhalt für die Flößer.

Vor allem seine Ruhe, Übersicht und seine Fähigkeit, auch mehrere Rebounds in Folge zu entschärfen, zeichneten den Torhüter aus. Seine Präsenz im Tor gab der Mannschaft Sicherheit und stellte gegnerische Angreifer regelmäßig vor große Probleme.

Nun beendet Christoph Lohr seine aktive Laufbahn: „Es ist nun genug. Nach dieser erfolgreichen Saison habe ich mich dazu entschlossen aufzuhören. Ich wünsche dem Team weiterhin viel Erfolg und Glück für die neue Saison.“

Auch ERC-Vorsitzender Manfred Sitter findet lobende Worte: „Christoph war der ruhende Pol im Team. Seine Erfahrung vermittelte er an die jungen Spieler. Auch in hektischen Situationen blieb er souverän. Er hat auch in seiner letzten Spielzeit gezeigt, dass er ein starker Torwart ist. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft, gönnen ihm nun erst einmal eine Auszeit vom Eishockey und er weiß, dass unsere Türen für ihn immer offen stehen.“

Der ERC Lechbruck bedankt sich bei Christoph Lohr für seinen Einsatz und seine Leistungen im Trikot der Flößer und blickt gleichzeitig voller Vorfreude auf die kommende Saison mit Simon Maucher und Markus Echtler.