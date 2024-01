Simon Kostner schieÃŸt die Rittner Buam SkyAlps ins Finale der Serie A

Artikel anhören Klobenstein. (PM Buam) In einem denkwürdigen dritten Spiel der Halbfinal-Serie gegen die Hockey Unterland Cavaliers „Bacio della Luna“ setzten sich die Rittner...

Artikel anhören Artikel anhören

Klobenstein. (PM Buam) In einem denkwürdigen dritten Spiel der Halbfinal-Serie gegen die Hockey Unterland Cavaliers „Bacio della Luna“ setzten sich die Rittner Buam SkyAlps in der Overtime mit 3:2 durch.

Bei einer großartigen Stimmung und einem rassigen und hitzigen Duell war Kapitän Simon Kostner mit dem Siegtreffer der gefeierte Held.

Nach dem zweiten Spiel der Halbfinal-Serie musste Trainer Tray Tuomie auf Ethan Szypula und Julian Kostner verzichten, die beide gesperrt wurden. Vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse legten beide Mannschaften mit hohem Tempo los, zählbare Chancen waren aber Mangelware. Einmal parierte Furlong einen scharfen Markkula-Schuss (7.), auf der Gegenseite stürzte sich Kevin Fink ins Slot-Getümmel, doch Cavaliers-Goalie Peiti war zur Stelle (9.). Nachdem Insam für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt wurde, agierten die Cavaliers erstmals in Überzahl, doch wieder blieb der Puck immer an Rittens Penaltykillern oder an Furlong hängen. Die beste Chance gab es in der Schlussphase zu sehen, als Furlong gegen den von Kaufmann bedienten Egger einen starken Reflex auspackte und den 0:0-Drittelstand festhielt (18.).

Im Mitteldrittel übernahmen die Buam langsam, aber sicher das Zepter und hatten mehrere Hochkaräter, um in Führung zu gehen. So traf Manuel Öhler in der 25. Minute die Unterseite der Latte, wenig später fälschte Coatta einen Marzolini-Schuss gefährlich ab, doch Peiti bekam im letzten Moment noch eine Schulter hoch (29.). Der Führungstreffer hatte sich aber angekündigt und fiel dann auch. Im Powerplay bediente Simon Kostner den freistehenden Coatta, der mit einem hammerharten Onetimer nicht nur seinen Schläger zerbrach, sondern auch ins Kreuzeck versenkte (31.16). In den letzten Minuten des zweiten Durchgangs pochten dann die Cavaliers auf den Ausgleich und hatten in einem Powerplay auch die Möglichkeit, nachdem Furlong zuerst einen Nyman-Schuss entschärfte und Markkula den Nachschuss knapp daneben setzte (36.).

Die Cavaliers meldeten sich kurz nach dem Start des letzten Drittels zurück, als Käyrä einen Nyman-Schuss entscheidend abfälschte und Furlong das Nachsehen gab (41.09). Die Rittner Buam ließen sich aber nicht unterkriegen und stürmten im Minutentakt auf den Kasten der Gäste zu, bis es endlich mit der erneuten Führung klappte: Spinell sah den freien Giacomuzzi, der alleine vor Peiti viel Zeit zum Überlegen hatte und souverän ins kurze Eck vollendete – 2:1 (47.59). Das 2:2 kam dann wie aus dem Nichts, denn Nayman versuchte sein Glück einfach mal von der blauen Linie und ließ Furlong, dem geschickt die Sicht verdeckt wurde, keine Abwehrchance (49.01). Davon beflügelt hatten die Cavaliers in der Schlussphase ein klares Chancenplus, scheiterten aber immer wieder am starken Furlong, sodass die Overtime über den Finaleinzug entscheiden musste.

Die traten die Buam in Überzahl an, nachdem Davide Galassiti kurz vor dem Ablauf der regulären Spielzeit auf die Strafbank geschickt wurde. Und nach knapp einer Minute war es soweit: Simon Kostner kam vor dem Slot zum Puck und brachte die Ritten Arena mit dem 3:2-Siegtreffer zum Beben.

Rittner Buam SkyAlps – Hockey Unterland Cavaliers 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Tore: 1:0 Coatta (31.16/PP), 1:1 Käyrä (41.09), 2:1 Giacomuzzi (47.59), 2:2 Nyman (49.01), 3:2 Simon Kostner (60.53/PP)