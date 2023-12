Simon Kindschi wechselt leihweise zum SCB

Artikel anhören Bern. (PM SCB) Der SC Bern leiht Verteidiger Simon Kindschi vom EHC Kloten bis 15. Januar 2024 aus. Dem 27-jährigen Bündner gelang...

Dem 27-jährigen Bündner gelang 2014/15 in Davos der Durchbruch in der höchsten Spielklasse. Mit dem HCD gewann Kindschi 2015 die Meisterschaft. Die letzten fünf Jahre spielte der robuste Verteidiger für Kloten – zeitweise führte er die Zürcher als Captain an.

Kindschi hat bereits am Montag mit dem SCB trainiert, er wird die Nummer 41 tragen.