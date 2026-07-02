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Blue Devils WeidenTransfer-News

Simon Heidenreich bleibt bei den Blue Devils Weiden

2. Juli 20261 Mins read26
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Simon Heidenreich (Kraft- und Athletiktrainer Blue Devils Weiden) - © Tobias Neubert
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Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden verlängern den Vertrag mit Kraft- und Athletiktrainer Simon Heidenreich um ein weiteres Jahr.

Der 30-jährige Sportwissenschaftler geht damit in seine fünfte Saison als Kraft- und Athletiktrainer des DEL2-Klubs. Neben seiner Tätigkeit in Weiden gibt er seine Expertise auch im Nachwuchsbereich des Deutschen Eishockey-Bundes weiter.

Teampräsident Stephan Seeger Sr.: „Simon ist ein harter Arbeiter und ein echter Teamplayer, den man einfach gerne in der Mannschaft hat. Als wir in der vergangenen Saison Unterstützung von der Bank brauchten, hat er Verantwortung übernommen und einen hervorragenden Job gemacht. Umso mehr freuen wir uns, dass er zu den Blue Devils zurückkehrt.“

Simon Heidenreich: „Ich freue mich sehr in mein fünftes Jahr mit den Blue Devils Weiden zu gehen. Mit dem damals verlorenen Finale gegen mein Ex-Team, den Aufstieg in die DEL2, dem Viertelfinaleinzug und den Playdowns habe ich hier schon einiges erlebt und ich freue mich auf das, was uns in der kommenden Saison erwartet.“

Seine Trainerstationen

Source: Simon Heidenreich @ Elite Prospects

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