Simon Danner lotst Andreas Döpfner vom EHC Winterthur nach Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg verstärkt seine Offensive mit dem Schweizer Stürmer Andreas Döpfner.

Der 27-Jährige wechselt vom EHC Winterthur in den Breisgau und wird künftig das Trikot der Wölfe tragen.

Mit Döpfner gewinnt der EHC Freiburg einen erfahrenen und variabel einsetzbaren Angreifer, der bereits mehrere Jahre in der Swiss League auf hohem Niveau aktiv war. Nach Stationen bei der EVZ Academy, dem HC La Chaux-de-Fonds, dem HC Thurgau und zuletzt in Winterthur bringt der Offensivspieler umfangreiche Erfahrung sowie spielerische Kreativität mit nach Freiburg. In seiner bisherigen Karriere absolvierte Döpfner knapp 350 Partien in der Swiss League und sammelte dabei mehr als 140 Scorerpunkte.

„Andreas bringt viel Erfahrung aus der Swiss League mit und ist offensiv vielseitig einsetzbar. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft mit seiner Spielweise weiterhelfen kann. Wir freuen uns, dass er sich für unsere Wölfe entschieden hat“, erklärt der sportliche Leiter Simon Danner.

Auch Andreas Döpfner blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen: „Der Wechsel nach Freiburg ist für mich eine spannende Herausforderung. Die Gespräche mit dem Club waren sehr positiv und ich freue mich darauf, gemeinsam mit der Mannschaft und den Fans die kommenden Aufgaben anzugehen.“

Andreas Döpfner besitzt neben der Schweizer auch die deutsche Staatsbürgerschaft und fällt damit nicht unter die Kontingentspielerregelung. Der Wechsel zu den Wölfen ist zugleich seine erste Station außerhalb der Schweiz. Der EHC Freiburg heißt Andreas Döpfner herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start im Breisgau.