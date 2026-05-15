Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 EHC Freiburg Simon Danner lotst Andreas Döpfner vom EHC Winterthur nach Freiburg
EHC FreiburgTransfer-News

Simon Danner lotst Andreas Döpfner vom EHC Winterthur nach Freiburg

15. Mai 20261 Mins read78
Share
Sportchef Simon Danner - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg verstärkt seine Offensive mit dem Schweizer Stürmer Andreas Döpfner.

Der 27-Jährige wechselt vom EHC Winterthur in den Breisgau und wird künftig das Trikot der Wölfe tragen.

Mit Döpfner gewinnt der EHC Freiburg einen erfahrenen und variabel einsetzbaren Angreifer, der bereits mehrere Jahre in der Swiss League auf hohem Niveau aktiv war. Nach Stationen bei der EVZ Academy, dem HC La Chaux-de-Fonds, dem HC Thurgau und zuletzt in Winterthur bringt der Offensivspieler umfangreiche Erfahrung sowie spielerische Kreativität mit nach Freiburg. In seiner bisherigen Karriere absolvierte Döpfner knapp 350 Partien in der Swiss League und sammelte dabei mehr als 140 Scorerpunkte.

„Andreas bringt viel Erfahrung aus der Swiss League mit und ist offensiv vielseitig einsetzbar. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft mit seiner Spielweise weiterhelfen kann. Wir freuen uns, dass er sich für unsere Wölfe entschieden hat“, erklärt der sportliche Leiter Simon Danner.

Auch Andreas Döpfner blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen: „Der Wechsel nach Freiburg ist für mich eine spannende Herausforderung. Die Gespräche mit dem Club waren sehr positiv und ich freue mich darauf, gemeinsam mit der Mannschaft und den Fans die kommenden Aufgaben anzugehen.“

Andreas Döpfner besitzt neben der Schweizer auch die deutsche Staatsbürgerschaft und fällt damit nicht unter die Kontingentspielerregelung. Der Wechsel zu den Wölfen ist zugleich seine erste Station außerhalb der Schweiz. Der EHC Freiburg heißt Andreas Döpfner herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start im Breisgau.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
326
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Allrounder steht weiterhin im Kader der Ice Aliens!

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Ratinger Ice AliensTransfer-News

Allrounder steht weiterhin im Kader der Ice Aliens!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit Raphael Palmeira-Kerkhoff bleibt ein weiterer Spieler der...

By15. Mai 2026
ERC LechbruckTransfer-News

ERC Lechbruck setzt weiter auf Kontinuität: Philipp Wieland und Marius Hack verlängern

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck kann zwei weitere wichtige Personalentscheidungen für...

By15. Mai 2026
EHC VispEV ZugTransfer-News

Matia Birchler per Leihe nach Visp

Zug. (PM EVZ) Der EVZ verleiht seinen Goalie Matia Birchler (19) für...

By15. Mai 2026
EHC Black Wings LinzTransfer-News

Black Wings angeln sich Oskar Maier

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz sichern sich einen...

By15. Mai 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten