Simon Bourque verlängert in Wien

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals und Verteidiger Simon Bourque konnten sich auf eine Verlängerung ihrer Zusammenarbeit einigen.

Der 29-jährige Kanadier, der vor der abgelaufenen Saison nach Wien wechselte, verlängerte sein Arbeitspapier um eine weitere Spielzeit. Bourque verzeichnete in insgesamt 48 Saisonspielen 27 Punkte (9 Tore + 18 Assists). Damit war der Kanadier der punktbeste Verteidiger der Vienna Capitals in der abgelaufenen Saison der win2day ICE Hockey League.

Simon Bourque erwies sich gleich in seiner ersten Saison im Caps-Jersey als zuverlässiger Defensivspieler. Der Kanadier zeigte außerdem seine Stärken in der Offensive. Bourque war unter anderem fester Bestandteil der ersten Powerplay-Formation. Neben insgesamt 18 Vorlagen konnte der 29-Jährige auch neun Tore beisteuern. Ligaweit trafen nur drei andere Verteidiger im Grunddurchgang öfter ins gegnerische Gehäuse. Bourque kann auf mittlerweile 207 Spiele in der win2day ICE Hockey League zurückblicken. Dabei gelangen dem Kanadier 118 Punkte (28 Tore + 90 Assists). Bevor der Verteidiger nach Wien wechselte, absolvierte er eine Saison im Trikot des HCB Südtirol Alperia. In der Spielzeit 2024/25 markierte Bourque insgesamt 32 Zähler (8 Tore + 24 Assists) für die Foxes. In der Saison 2023/24 war der Kanadier in Norwegen für die Stavanger Oilers aktiv. Bourques erste Station in der win2day ICE Hockey League war der HC TIWAG Innsbruck, für den er von 2021 bis 2023 aufs Eis ging. Im Jersey der Haie brachte es der Linksschütze auf insgesamt 59 Torbeteiligungen (11 Tore + 48 Assists).

Davor absolvierte der Verteidiger die Saison 2020/21 als Kapitän der Boxers de Bordeaux in der französischen Ligue Magnus, deren punktbester Defender der heute 29-Jährige war. Bevor Bourque nach Europa wechselte, ging der im Jahr 2015 von den Montreal Canadiens gedraftete Kanadier unter anderem in der LNAH für Thetford Mines Assurancia aufs Eis. In der American Hockey League trug der Verteidiger die Jerseys von Laval Rocket bzw. der St. John’s IceCaps. Auf höchsten Junioren-Niveau absolvierte der Linksschütze 256 Einsätze für Rimouski Océanic. Mit dem Team aus dem Südosten Quebecs gewann Bourque gleich zweimal den Titel in der QMJHL.

Statement Simon Bourque „Ich freue mich darüber, für eine weitere Spielzeit Teil der Vienna Capitals zu sein. Das Ende der Vorsaison war schwer zu verdauen, auch wegen meiner Sperre im Pre-Playoff-Entscheidungsspiel. Das wollen wir in der kommenden Spielzeit besser machen. Ich denke, dass die Organisation die richtigen Schritte setzt, die es uns ermöglichen sollten, nächstes Jahr weit zu kommen. Meine Frau und ich freuen uns bereits darauf, wieder nach Wien zurückzukehren. Wir verbringen den Sommer in Montreal, doch Wien hat bereits einen speziellen Platz in unseren Herzen eingenommen. Ich kann es kaum erwarten, wieder vor den Caps-Fans zu spielen. Die Atmosphäre in der STEFFL Arena und der Support unserer Fans sind großartig.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Wir konnten uns frühzeitig mit Simon auf die Verlängerung seines Vertrags einigen. Er war in der Vorsaison ein elementarer Teil unserer Defensive. Auch in der Offensive konnte er wichtige Akzente setzen. Simon kann verlässlich viele Minuten abspulen und ist in allen Special-Teams-Situationen universell einsetzbar. Wir freuen uns darüber, Simon und seine Frau auch in der kommenden Spielzeit bei uns zu wissen.“

Steckbrief Simon Bourque

Position: Verteidiger

Geburtsdatum: 12.01.1997

Alter: 29 Jahre

Größe: 185 cm

Gewicht: 88 kg

Schusshand: links

Nationalität: Kanada