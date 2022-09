Simic per sofort zum EHC Kloten

Kloten. (PM EHC) Ein neuer Stürmer für den EHC Kloten: Per sofort stösst Axel Simic (27.1.1999) zum Verein. Der Angreifer unterschrieb einen Vertrag bis...

Kloten. (PM EHC) Ein neuer Stürmer für den EHC Kloten: Per sofort stösst Axel Simic (27.1.1999) zum Verein.

Der Angreifer unterschrieb einen Vertrag bis Ende Saison 2023/24. Simic erzielte in der letzten Saison für den HC Davos in 43 Partien 15 Skorerpunkte. Der 1,74 m grosse Flügel, der als Goalscorer gilt, hat in der National League für Lausanne, ZSC Lions und Davos total 123 Partien absolviert.

Der 23-jährige Simic begann seine Karriere bei Fribourg, danach wechselte er nach Lausanne, eine Saison (2016/17) verbrachte er in der kanadischen Juniorenliga. Zweimal spielte er für die Schweiz bei der U-18-WM (2016 und 2017), einmal an der U-20-WM (2018). Seine ersten Partien in der National League bestritt er 2017/18 für Lausanne. Nach seinem Wechsel nach Zürich (2019) trat er mit den GCK Lions auch mehrere Male in der Swiss League gegen Kloten an.

Dario Meyer länger out

Weniger gute Nachrichten gibt es von Stürmer Dario Meyer, der sich diese Woche im Training eine Unterkörperverletzung zuzog. Der 25-Jährige fehlt leider nicht nur beim Saisonstart. Der EHC Kloten rechnet damit, rund sechs Wochen auf seine Nummer 88 verzichten zu müssen. Den Saisonstart wegen Verletzungen verpassen auch Jordan Schmaltz (Oberkörper), David Reinbacher (Unterkörper) und Harrison Schreiber.