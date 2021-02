Silvan Wyss und CÃ©dric Maurer bleiben beim EHCO

Olten. (PM EHCO) Stürmer Silvan Wyss hat seinen Vertrag beim EHC Olten um drei Jahre bis und mit Saison 2023/24 verlängert. Weitere zwei Jahre...

Olten. (PM EHCO) Stürmer Silvan Wyss hat seinen Vertrag beim EHC Olten um drei Jahre bis und mit Saison 2023/24 verlängert. Weitere zwei Jahre beim EHCO bleibt Verteidiger Cédric Maurer.

Silvan Wyss spielt seit der Saison 2017/18 beim EHC Olten. In seinen vier Jahren beim EHCO hat sich Wyss mit seinem Kämpferherzen und seiner grossen Präsenz auf dem Eis viel Respekt bei Trainern, Mitspielern und Fans verschafft. Der 27-jährige Flügelstürmer hat beim EHCO für weitere drei Jahre bis und mit Saison 2023/24 unterschrieben.

Weitere zwei Jahre in Grün-Weiss auflaufen wird Cédric Maurer. Der bald 25-jährige Verteidiger stammt aus dem Nachwuchs des EV Zug und spielt derzeit seine zweite Saison in Olten. Maurer hat sich in seiner Zeit beim EHCO dank seiner ruhigen und abgeklärten Spielweise zu einem Leader in der Abwehr entwickelt. Maurer hat seinen auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert.

Der EHC Olten freut sich, mit Silvan Wyss und Cédric Maurer die Zukunft planen zu können und ist überzeugt, dass beide Spieler auch in den kommenden Jahren wichtige Rollen beim EHCO übernehmen werden.