„Silo“ wird Goalie-Coach der Huskies

Kassel. (PM Huskies) In der nächsten Saison wird Sinisa Martinovic der Torwarttrainer der Kassel Huskies.

Darüber hinaus wird Martinovic die Huskies als Videocoach unterstützen. Zuletzt war der Deutsch-Kroate in derselben Position bei den Augsburger Panthern sowie der deutschen Nationalmannschaft beschäftigt.

Seine aktive Karriere verbrachte der heute 43-Jährige bei verschiedenen Vereinen in den beiden höchsten deutschen Spielklassen. Fans dürfte er noch als Torhüter der Bietigheim Steelers bekannt sein, mit welchen er 2015 und 2018 DEL2-Meister wurde. Seine ersten Spiele in der DEL machte er allerdings in der Saison 05/06 für unsere Huskies.

Nicht lange nach Ende seiner Profi-Laufbahn wurde Martinovic Videocoach und Torhütertrainer für die deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaften. Während er in der vorletzten Saison noch bei den Kölner Junghaien beschäftigt war, folgte in der letzten Saison der Wechsel ins Profigeschäft zu den Augsburger Panthern. Das Highlight seiner bisherigen Coaching-Karriere dürfte aber die gerade erst zu Ende gegangene Weltmeisterschaft sein, wo er das DEB-Team als Video- und Goalie Coach in Tschechien auf ihrem Weg ins Viertelfinale unterstützte.

Die Kassel Huskies freuen sich auf die Zusammenarbeit.

Huskies Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Auch wenn Sinisas aktive Laufbahn als Torhüter noch nicht weit zurückliegt, kann er bereits eine eindrucksvolle Vita als Torhütertrainer aufweisen. Wir sind uns sicher, dass er unsere Goalies mit all seiner Erfahrung Schritt für Schritt verbessern wird und freuen uns daher sehr, ihn in unserem Team begrüßen zu können.“

Sinisa Martinovic: „Liebe Husky-Fans, ich freue mich wieder zurück bei den Kassel Huskies zu sein und denke noch gern an die Saison 2005/2006 zurück. Jetzt freue ich mich auf Kassel, auf euch Fans und auf die neue Saison mit den Huskies.“