SIHF strukturiert Officiating-Bereich neu und stellt neues Leitungsteam vor

Zürich. (PM SIHF) Nach einem umfassenden Evaluationsprozess hat die Swiss Ice Hockey Federation zentrale Führungspositionen im Schiedsrichterwesen neu besetzt.

Mit Alexander Jäger, Brent Reiber und Joel Hansson übernimmt ein erfahrenes Trio die Verantwortung für die Weiterentwicklung eines modernen und professionellen Officiating-Systems in der Schweiz.

Die Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) freut sich, die Neubesetzung der zentralen Führungspositionen im Bereich Officiating bekanntzugeben. Nach einem breit abgestützten und sorgfältigen Auswahlprozess wurden drei ausgewiesene Fachpersonen mit der Weiterentwicklung des Schiedsrichterwesens in der Schweiz betraut:

• Alexander Jäger wird per 1. Juli 2025 die Funktion des Directors Officiating übernehmen.

• Brent Reiber übernimmt per 1. August 2025 die Rolle des Referee in Chief.

• Joel Hansson wird ebenfalls per 1. August als Senior Manager Officiating Education & Development tätig sein.

Der 49-Jährige Alexander Jäger hat über 15 Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen auf nationaler und internationaler Eishockeyebene. Er war unter anderem als Sportdirektor der Champions Hockey League (CHL) und bis zuletzt als Vorsitzender der Disziplinarkommission (DOPS) der Deutschen Eishockey Liga (DEL) tätig und bringt damit umfassende Expertise in den Bereichen Ligenverwaltung, Schiedsrichterwesen und Spielersicherheit mit. Seine Mitwirkung an der Entwicklung des IIHF-Regelwerks sowie seine Tätigkeit als Player Safety Officer der U20- & U17-Elit unterstreichen sein tiefes Verständnis für die Herausforderungen des modernen Officiatings.

Mit rund 3’000 Spielen als aktiver Schiedsrichter und über 30 Jahren Erfahrung im Eishockey bringt Brent Reiber eine einzigartige Kombination aus Praxiswissen und Führungskompetenz mit. Nach sechs erfolgreichen Jahren als Referee in Chief der SIHF war der 58-Jährige seit 2021 als Elite Referee Manager beim Schweizerischen Fussballverband tätig und hat dort sein Know-how sportartenübergreifend erweitert.

Der 34-jährige Joel Hansson arbeitete in verschiedenen Funktionen im Bereich Schiedsrichterwesen beim schwedischen, dem norwegischen sowie dem österreichischen Eishockeyverband. Seit 2021 war er als Officiating Development Manager bei der International Ice Hockey Federation (IIHF) tätig, wo er internationale Projekte, die sich auf die Entwicklung, Ausbildung, Einstellung und Bindung von Spielleitern konzentrieren, leitete.

Weichenstellung für ein modernes Officiating

Die SIHF hat sich bewusst Zeit genommen, um die Neuorganisation des Officiating-Bereichs inhaltlich und personell fundiert vorzubereiten. Der mehrstufige Evaluationsprozess wurde strukturiert durchgeführt und berücksichtigte vielfältige Perspektiven innerhalb der Organisation. Ziel war es, eine zukunftsorientierte Führungsstruktur zu schaffen, welche Fachkompetenz, Erfahrung und Entwicklungspotenzial optimal vereint.

Mit Alexander Jäger, Brent Reiber und Joel Hansson verfügt das neue Führungsteam über ein breites internationales Know-how sowie fundierte Kenntnisse im Bereich der Ausbildung, Regelentwicklung und Spielleitung. Jeder bringt auf seiner Position spezifische Stärken ein, die sich optimal ergänzen. Gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen und -kollegen im Officiating Management stehen sie für einen modernen, professionellen und integrativen Ansatz im Schweizer Schiedsrichterwesen.

Die SIHF ist überzeugt, dass mit diesen Ernennungen wichtige neue Impulse gesetzt werden können – sowohl im Profibereich bei der National League und der Sky Swiss League als auch in der Nachwuchs- und Breitenentwicklung.

«Es erfüllt uns mit grosser Freude, dass wir mit dieser Konstellation neue Akzente setzen können. Die drei Persönlichkeiten bringen frisches Denken, internationale Erfahrung und eine hohe fachliche Tiefe mit», so Martin Baumann, CEO bei der Swiss Ice Hockey Federation.

Philipp Rytz, der als Senior Officiating Manager tätig war, wird die Swiss Ice Hockey Federation per Ende Oktober 2025 verlassen. «Ich bedanke mich bei der Swiss Ice Hockey Federation für die mir gegebenen Möglichkeiten und die wertvollen Erfahrungen, welche ich in der Schiedsrichterabteilung sammeln durfte. Ich hoffe weiterhin in irgendeiner Form dem Schweizer Eishockey erhalten zu bleiben», so Rytz.

Mit dem neuen Führungsteam im Bereich Officiating sieht sich die SIHF für die kommenden Jahre bestens aufgestellt – sowohl mit Blick auf die nationale Entwicklung wie auch im internationalen Kontext.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV