„Sieht seine Zukunft in der DEL oder in einer vergleichbaren Liga im Ausland“ – Mike Pellegrims und der EC Bad Nauheim lÃ¶sen Vertrag auf

Bad Nauheim. (EC BN / EM) Der EC Bad Nauheim und Mike Pellegrims gehen ab sofort getrennte Wege.

Das ist das Ergebnis intensiver Gespräche mit Geschäftsführer Andreas Ortwein, dem Aufsichtsrat und dem Trainer, der um die Auflösung seines Vertrags gebeten hat.

„Wir sind Mike zu großem Dank verpflichtet, daher haben wir seiner Bitte entsprochen. Er hat unsere Mannschaft Anfang November des vergangenen Jahres als Tabellenletzter übernommen. Dank seiner Zielstrebigkeit und seiner akribischen Arbeit haben wir nicht nur zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde den Klassenerhalt geschafft, sondern auch in den Pre-Playoffs trotz großer Personalnot eine prima Rolle gespielt“, sagt Ortwein.

Pellegrims sieht seine Zukunft in der Deutschen Eishockey Liga oder in einer vergleichbaren Liga im Ausland. Sein Kommentar zum Abschied: „Ich habe mich in Bad Nauheim sehr wohl gefühlt. Ich war und bin dankbar, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Es war eine intensive und schöne Zeit. Ich danke der Mannschaft, den Fans, der Geschäftsstelle und natürlich dem Aufsichtsrat für die Unterstützung in den letzten fünf Monaten und wünsche dem EC Bad Nauheim für die Zukunft alles Gute.“

Der EC Bad Nauheim sagt Danke und wünscht „Pelle“ nur das Beste – beruflich und privat!

Im November hatte Pellegrims die Nachfolge von Adam Mitchell angetreten. Durch den Klassenerhalt, so ist zu vernehmen, hat sich sein Vertrag automatisch verlängert. Das ist nun aber schon wieder hinfällig.

