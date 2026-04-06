Siegtreffer in der Schlussminute: Huskies besiegen Steelers in Spiel 3

Kassel. (PM Huskies) Es war wieder ein Wechselbad der GefÃ¼hle, durch das die Kassel Huskies ihre Fans in der heimischen Probonio Arena schickten.

Am Ende des dritten Halbfinals gegen die Bietigheim Steelers musste diesmal zwar keine Overtime herhalten, doch der 3:2 (2:1/0:1/1:0)-Sieg war nichts fÃ¼r schwache Nerven.

Dabei begann alles wie aus dem Lehrbuch: Bereits im ersten Angriff versenkte Luca MÃ¼nzenberger die Scheibe mit einem strammen Schuss vorbei an Florian Mnich, der heute statt Olafr Schmidt das Tor der Steelers hÃ¼tete (1.). Und der Start wurde noch besser: Kassel blieb am DrÃ¼cker, spielte schwungvoll und zielstrebig. Und so erhÃ¶hte Keck mit dem zweiten Abschluss direkt auf 2:0 (3.). Die Huskies hatten die Partie im Griff, doch dann sorgte – wie schon zuletzt – ein eigenes Powerplay fÃ¼r den Bruch im Spiel. Fortan war es wie abgerissen. Und die Steelers? Die kamen immer besser in die Partie und belohnten sich schlussendlich mit dem 2:1-Anschlusstreffer kurz vor Drittelende (19.). Beinahe wÃ¤re es sogar noch schlimmer gekommen, doch die Schlusssirene rettete fÃ¼r den bereits geschlagenen Maurer (20.).

Im zweiten Drittel entwickelte sich dann ein Duell auf AugenhÃ¶he. Bietigheim war vollends in der Partie angekommen. Im Powerplay hatten die SÃ¼ddeutschen ihrerseits gute Chancen auf den Ausgleich. Doch auch die Huskies lieÃŸen GroÃŸchancen liegen. Keck und Turgeon konterten in Unterzahl, konnten ihren Einsatz aber nicht mit einem Tor krÃ¶nen. Und so kam es, wie es kommen musste: Alexander Preibisch erwischte eine an die blaue Linie trudelnde Scheibe aus vollem Lauf und von Mieszkowski abgefÃ¤lscht schlug der Puck unhaltbar fÃ¼r Maurer zum 2:2 ein (30.). Der zweite Gegentreffer hatte bei den Huskies Wirkung gezeigt.

Im dritten Drittel verflachte das Spiel. Bietigheim fing die Huskies frÃ¼h ab, schaffte es schlussendlich aber auch nicht, wirksam Akzente zu setzen. Doch als schon keiner mehr damit rechnete, war den Huskies endlich mal das GlÃ¼ck hold. Ãœber Umwege bekam Garlent plÃ¶tzlich, vÃ¶llig frei, am langen Pfosten den Puck, der Goldhelm lieÃŸ sich nicht lange bitten und stellte Sekunden vor Ende auf 3:2 (60.). Die Schlittenhunde kÃ¤mpften die Uhr herunter und belohnten sich schlussendlich mit der 2:1-SerienfÃ¼hrung.

Tore:

1:0 MÃ¼nzenberger (Garlent, Wilde â€“ 1. Min.)

2:0 Keck (Mieszkowski â€“ 3. Min.)

2:1 Dugan (SchÃ¼le, Uplegger â€“ 19. Min.)

2:2 Preibisch (Ludin â€“ 30. Min.)

3:2 Garlent (Daugavins, SchÃ¼tz â€“ 60. Min.)