Siegesserie hält Stand: Devils feiern Zu Hause vor Rekordkulisse – und sacken die nächsten sechs Punkte ein

Ulm. (PM Devils) Mit einem weiteren erfolgreichen Spieltags-Wochenende festigen die Devils Tabellenplatz Vier in der starken Bayernliga.

Gegen den HC Landsberg wurde an der Blaulicht Hockey Night am Freitagabend in der Eissporthalle am Donaubad der bisherige Zuschauerrekord von 1.209 Besuchern aufgestellt!

Und die kamen voll auf Ihre Kosten: das Blaulicht-Spiel hält vor gut gefüllten Rängen den Erwartungen voll stand. Die Devils starteten ab Minute Eins spielbestimmender, doch zunächst mangelte es an klaren Torchancen.

Nach 12 Minuten gelang der Mannschaft um Trainer Michael Bielefeld ein sehenswerter Doppelschlag durch die Devils-Spieler Dominik Synek und Valentin Dér. Landsberg antwortete wenig später und bringt sich zur Pause mit 2:1 heran.

Im Mitteldrittel zeigten sich Devils eiskalt und drehten auf: zunächst nutzte Ludwig Danzer einen Abpraller, dann erhöhte Bobby Slavicek mit feiner Einzelleistung und Stürmer Stefan Rodrigues schraubte mit einem Rebound-Abstauber vor dem Landsberger Torraum das Zwischenergebnis auf 5:1 hoch. Die Riverkings versuchten über Körperlichkeiten den Zugriff aufs Spiel zurück zu erlangen und das Match wird ruppiger, aber das Ulmer Team spielte seine ganze Klasse aus.

Im Schlussdrittel verwalteten die Devils geschickt das Spiel und agieren mit cleverem Defensivverhalten.

Einmal wird Devils-Schlussmann Heckenberger eher unglücklich überwunden, was aber den Sieg nicht mehr gefährdete…

Eine starke, konzentrierte Teamleistung bringt den Devils in einem hochklassigen Spiel vor vollem Haus einen souveränen 5:2-Heimsieg durch ein überragendes Mitteldrittel ein!

Ulm/Neu-Ulm vs. HC Landsberg Riverkings | 5:2 (2:1 | 3:0 | 0:1)

Kraftakt in Pfaffenhofen bringt dezimierten Devils weitere drei wichtige Zähler ein

Am Sonntagabend führte Partie Zwei des Wochenendes das Team nach Pfaffenhofen, und hier stand noch eine Revanche aus: zu Hause hatte man sich noch in der Vorrunde dem Team von der Ilm mit 4:7 geschlagen geben müssen.

Doch auswärts waren die Devils von Matchbeginn an auf der Hut und das spielbestimmende Team mit chancenmässig drückender Überlegenheit:

bereits in der zweiten Spielminute nutzte Ludwig Danzer viel Verkehr vor dem Tor der Gastgeber und schob den Puck zur Führung über die Linie. Doch mangelnde Effektivität brachte trotz vieler schneller Vorstöße keine weiteren Treffer in Spielabschnitt Eins ein.

Besonders bitter: mit nur genau drei Spielreihen angereist, schlug ein abgefälschter Schuss seines Teamkollegen Klingler hart an Danzers Schläfe ein – für Ihn war die Partie nach nicht einmal 10 Minuten Spielzeit zu Ende und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

Im Mitteldrittel sind es weiter die Neu-Ulmer, die mit guten Kombinationen schnell vors gegnerische Tor kamen. Doch Pfaffenhofen traf zunächst in eigener Überzahl zum aus Devils-Sicht bitteren Ausgleich.

Dominik Syneks direkter Gegenstoß bringt endlich den erwünschten Erfolg und stellte nur eine Minute später die Devils-Führung wieder her. Weitere Male werden Pfosten und Latte getroffen, doch erst in der letzten Spielminute wird ein tiefes Anspiel auf Stürmer Stefan Rodrigues aus der eigenen Zone zum Erfolg: mit zwei Toren Vorsprung wurde erneut pausiert.

Der letzte Spielabschnitt brachte die Erlösung für die mitgereisten Devils-Anhänger: auch wenn der Gegner sich jeweils mit einem Tor heran brachte, sorgten die Treffer von Martin Podesva und zwei Tore des jungen Balint Makovics für den hart erarbeiteten Auswärtssieg und brachte den Devils Sieg Sechs in Reihe ein.

Damit festigten die Devils Ihren aktuellen Tabellenplatz Vier der Bayernliga und erarbeiten sich einen sicheren Playoff-Qualifikationsplatz.

Am kommenden Freitag will das Team beim Auswärtsspiels dem aktuell klaren Tabellenführer Erding ein Bein stellen, ehe am Sonntag ab 18 Uhr gegen die Pirates aus Buchloe der nächste heiße Tanz zu Hause erwartet wird.

EC Pfaffenhofen vs. Ulm/Neu-Ulm | 3:6 (0:1 | 1:2 | 2:3)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV