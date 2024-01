Siegesserie gerissen | Red Bulls unterliegen in Ungarn mit 2:4

Artikel anhören Székesfehérvár. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg verlor in der win2day ICE Hockey League das Auswärtsspiel gegen Hydro Fehérvár AV19...

Székesfehérvár. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg verlor in der win2day ICE Hockey League das Auswärtsspiel gegen Hydro Fehérvár AV19 mit 2:4 und musste sich damit erstmals nach saisonübergreifenden 14 Spielen gegen die Ungarn geschlagen geben.

In einem emotionalen Spiel lagen die Red Bulls schon mit zwei Toren zurück, kamen aber noch zweimal jeweils auf ein Tor heran, ehe die Hausherren in der hochspannenden Endphase mit dem Empty-Net-Tor den Sieg sicherstellten. Die Red Bulls bleiben auf dem zweiten Tabellenplatz, jetzt allerdings punktegleich mit den drittplatzierten Ungarn.

Spielverlauf

Gleich in der dritten Minute ergab sich für die Gastgeber die erste Chance. Anze Kuralt hatte im Slot kurz freie Schussbahn und versenkte die Scheibe hinter Salzburgs Goalie Atte Tolvanen. Damit waren die Red Bulls auch richtig drin in der Begegnung und verbrachten in der Folge viel Zeit in der Offensivzone, wo v.a. von der Linie mit Raffl, Nissner, Schneider viel Gefahr ausging. Immer wieder kamen die Red Bulls mit Querpässen direkt vors Tor, wo vorerst beim Torhüter der Hausherren, Olivier Roy, Schluss war. Weitere Angriffe der Ungarn fingen die Salzburger meistens schon in der Defence ab, lediglich in den letzten zwei Minuten drehten die Ungarn mehr auf und wurden sofort brandgefährlich. Nach 20 Minuten lagen die Red Bulls zurück, haben aber ein gutes erstes Drittel gespielt.

Im zweiten Abschnitt legten die Ungarn erneut mit einem Tor vor. Im Powerplay traf Joshua Atkinson per Nachschuss (25.), nachdem Atte Tolvanen den ersten Schuss noch abwehren konnte. Salzburg setzte sofort nach, aber jetzt entstand ein offenes Spiel mit Auf und Ab und guten Schüssen auf beiden Seiten. Mit fortlaufendem Drittel hatten die Hausherren aber immer mehr vom Spiel und stellten die Red Bulls – Peter Schneider hatte mit einem wuchtigen Schuss aus dem linken Bullykreis (37.) die beste Salzburger Chance – in den letzten drei Minuten vor große Probleme vor dem eigenen Tor. Atte Tolvanen fischte da aber alles weg und hielt den Rückstand nach 40 Minuten mit 0:2 in Grenzen.

Thomas Raffl brachte die Red Bulls wieder heran, der Kapitän traf im 5:3-Powerplay zum 1:2 (43.), nahm den Schuss von Ryan Murphy vorm Tor an und ließ den Goalie aussteigen. Danach wurde endgültig mit offenem Visier gespielt. Zuerst hatten die Red Bulls noch weitere Möglichkeiten im ausklingenden Powerplay, sofort danach brannte es vor dem Salzburger Tor. Atte Tolvanen rettete gegen Akos Mihaly (48.), der allein vorm Tor abschloss. Doch wenig später verwerteten die Ungarn in der ruppiger werdenden Partie erneut ein Powerplay (49.), Anze Kuralt traf zur 3:1-Führung. Aber die Red Bulls blieben dran, Lucas Thaler zog aus dem halbhohen Slot ab und netzte zum 2:3 ein (53.). In den letzten vier Minuten spielten die Red Bulls wie im Powerplay und schossen aus allen Lagen, in der 60. Minute verließ auch Atte Tolvanen sein Tor, doch vier Sekunden vor dem Ende gelang den Ungarn der Treffer ins leere Tor und das war auch der Endstand. Die Red Bulls unterlagen mit 2:4 und mussten sich somit nach 14 Spielen gegen die Ungarn erstmals wieder geschlagen geben.

Statement Lucas Thaler „Es ist nie leicht hier zu spielen. Es ist eine laute Kulisse und wir wussten, dass die Ungarn immer gut in die Partie starten. Dann haben wir zu viele Strafen genommen und zu viele einfache Fehler gemacht. Heute war es zu wenig.“

win2day ICE Hockey League

Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Tore:

1:0 | 02:23 | Anze Kuralt

2:0 | 24:33 | Joshua Atkinson | PP

2:1 | 42:59 | Thomas Raffl | PP2

3:1 | 48:39 | Anze Kuralt | PP

3:2 | 52:28 | Lucas Thaler

4:2 | 59:56 | Akos Mihaly | EN

Zuschauer: 2.634

Red Bulls empfangen den KAC zum Topspiel der Liga

Letzter Vergleich der Spitzenteams vor den Playoffs

In der win2day ICE Hockey League steigt morgen, Sonntag, in der Eisarena Salzburg das Spitzenspiel zwischen dem EC Red Bull Salzburg und dem EC-KAC (17:30 Uhr, Puls 24). Es ist der ultimative Test im langsam zu Ende gehenden Grunddurchgang – morgen beginnt das letzte Viertel – zwischen den beiden Topteams der Liga. Beim Liga-Klassiker wird in der Salzburger Retro Night auch der Besitzer des ältesten Jerseys der Red Bulls gesucht und mit einem Gewinnpreis prämiert.

Die Ausgangslage

Spannender könnte es nicht sein. Im vierten und letzten Duell des Grunddurchgangs zwischen den Red Bulls und dem KAC treffen die beiden derzeit besten Teams der Liga aufeinander und fighten um die Tabellenspitze. Zwar haben die Red Bulls (2.) vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus Klagenfurt, aber mit einem Sieg würden sie den Abstand deutlich minimieren und dem KAC dicht auf den Fersen bleiben. Ähnliches gilt übrigens auch für Székesfehérvár (3.), das nach dem gestrigen Sieg gegen die Red Bulls mit selbigen nach Punkten gleichgezogen ist und im Dreikampf um die Spitze kräftig mitmischt.

Für die Red Bulls heißt es nach der gestrigen 2:4-Niederlage gegen Hydro Fehérvár AV19 schnell konsolidieren und nach vorn schauen. Die Chancen, die Partie gegen die starken Ungarn zu gewinnen, waren da, im Abschluss kam aber zu wenig. Das sollte sich zuhause ändern, wo die Red Bulls mit den eigenen Fans im Rücken noch einmal extra aufdrehen können, wie die letzten Heimsiege gegen Bozen und Linz gezeigt haben.

Die beste Performance wird es gegen den KAC auf jeden Fall brauchen, denn die Klagenfurter haben die letzten sechs Spiele in Serie gewonnen oder noch weiter zurückgerechnet, in den letzten 13 Spielen nur zweimal (in Overtime) verloren. U.a. auch gegen die Red Bulls, die kurz vor Weihnachten zwei Punkte aus Klagenfurt mitnahmen. Im direkten Duell steht es damit 2:1 für den amtierenden Meister aus Salzburg.

Die ewige Bilanz

165 Spiele | 90 Siege RBS | 75 Siege KAC

Heimbilanz Red Bulls

82 Spiele | 54 Siege RBS | 28 Siege KAC

Letzte 5 Spiele in Salzburg | 5 Siege RBS

Letzter KAC-Sieg in Salzburg am 2.10.2022

Head to Head Saison 2023/24 | 2:1

15.09.23 | EC Red Bull Salzburg – EC-KAC 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

19.11.23 | EC-KAC – EC Red Bull Salzburg 8:1 (3:0, 1:1, 4:0)

20.12.23 | EC-KAC – EC Red Bull Salzburg 1:2 (0:0, 1:0, 0:1) OT

14.01.24 | EC Red Bull Salzburg – EC-KAC | 17:30 Uhr

Verteidiger Paul Stapelfeldt „Wir nehmen aus dem gestrigen Spiel die positiven Dinge mit; dass wir nie aufgesteckt und die Partie bis zum Schluss gegen einen starken Gegner offen gehalten haben. Gegen den KAC wollen wir vor eigenem Publikum aber eine deutlich bessere Leistung zeigen. Spiele gegen den KAC sind immer sehr emotional. Die Vorfreude ist groß und natürlich wollen wir das letzte Duell im Grunddurchgang gewinnen.“