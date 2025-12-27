Siegesserie gerissen: Red Bull MÃ¼nchen unterliegt den LÃ¶wen Frankfurt / Eine Million Besucher im SAP Garden

MÃ¼nchen. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull MÃ¼nchen musste sich am 32. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 den LÃ¶wen Frankfurt mit 1:3 (0:0|1:2|0:1) geschlagen geben.

Vor 10.796 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden, darunter der einmillionste Event-Besucher seit ErÃ¶ffnung der multifunktionalen Sportarena, erzielte Gabriel Fontaine den einzigen Treffer fÃ¼r die Mannschaft von Trainer Oliver David, die zuvor acht Spiele in Folge und zehn Heimpartien in Serie gewonnen hatte.

Spielverlauf

MÃ¼nchen gab zunÃ¤chst den Ton an und kam durch Yasin Ehliz frÃ¼h zur ersten Topchance (1.), die Mirko Pantkowski parierte. Auch im anschlieÃŸenden Powerplay (ab 4.) war der LÃ¶wen-Goalie nicht zu bezwingen. Die Red Bulls blieben spielbestimmend, Frankfurt verteidigte konsequent und arbeitete sich im weiteren Verlauf besser ins Spiel. Die besten Offensivaktionen hatten die GÃ¤ste in ihrem ersten Ãœberzahlspiel (ab 17.), Antoine Bibeau hielt seinen Kasten jedoch sauber. So blieb das Auftaktdrittel torlos.

Die LÃ¶wen nahmen den Schwung mit in den Mittelabschnitt. In Ãœberzahl traf Michael Joyaux innerhalb weniger Sekunden zweimal den Pfosten (24.), weitere Chancen vereitelte Bibeau. In der 27. Minute lieÃŸ Markus Schweiger dem Kanadier dann keine Chance und brachte Frankfurt in FÃ¼hrung. Die Red Bulls antworteten mit einer TempoverschÃ¤rfung und wurden belohnt: Fontaine fÃ¤lschte im Powerplay zum 1:1 ab (29.). Kurz darauf jubelten erneut die GÃ¤ste, als Daniel Pfaffengut ebenfalls in Ãœberzahl das 1:2 erzielte (33.). MÃ¼nchen arbeitete anschlieÃŸend am erneuten Ausgleich, der vor der zweiten Pause allerdings ausblieb.

Der viermalige deutsche Meister erhÃ¶hte die IntensitÃ¤t, musste aber wachsam bleiben, denn Frankfurt setzte immer wieder Nadelstiche â€“ wie in der 43. Minute durch Carter Rowney. Auf der anderen Seite verhinderte die Latte den Ausgleich durch Fontaine (46.). Die Red Bulls investierten viel, doch die Zeit lief gegen sie. Rund 90 Sekunden vor dem Ende brachte Oliver David den Extra-Angreifer â€“ ohne Erfolg. Frankfurts Maksim Matushkin sorgte mit seinem Empty-Net-Treffer zum 3:1 (60.) fÃ¼r die Entscheidung.

Konrad Abeltshauser: â€žDie PÃ¤sse waren heute etwas ungenau, in den ZweikÃ¤mpfen sind wir oft die berÃ¼hmte halbe Sekunde zu spÃ¤t gekommen. Es war zwar kein wirklich schlechter Auftritt von uns, aber unter dem Strich zu wenig. Die Niederlage wirft uns nicht um, trotzdem ist sie Ã¤rgerlich, weil die Teams im oberen Tabellendrittel gut punkten.â€œ

Tore:

0:1 | 26:21 | Markus Schweiger

1:1 | 28:01 | Gabriel Fontaine

1:2 | 32:34 | Daniel Pfaffengut

1:3 | 59:36 | Maksim Matushkin

Zuschauer: 10.796

Eine Million Besucher: SAP Garden feiert Meilenstein bei Heimspiel von Red Bull MÃ¼nchen

Beim ausverkauften DEL-Heimspiel des EHC Red Bull MÃ¼nchen gegen die LÃ¶wen Frankfurt am 2. Weihnachtsfeiertag hat der SAP Garden einen besonderen Meilenstein gefeiert.

Bei der insgesamt 100. Veranstaltung knackte die MÃ¼nchner Sportarena die Marke von einer Million Besucher.

Keine anderthalb Jahre ist es her, als der SAP Garden beim Grand Opening am 27. September 2024 erstmals seine Pforten Ã¶ffnete. Beim Spiel zwischen den Red Bulls und den Buffalo Sabres war das neue MÃ¼nchner Wahrzeichen restlos ausverkauft.

Bis dato folgten 44 weitere Spiele des viermaligen deutschen Eishockeymeisters, 34 Basketballspiele des FC Bayern MÃ¼nchen sowie 21 weitere Sportveranstaltungen. Das macht insgesamt 100 Events vor nun Ã¼ber 1.000.000 Zuschauern.

Mit dem EHC Red Bull MÃ¼nchen und dem FC Bayern Basketball haben zwei absolute Spitzenteams aus der Landeshauptstadt eine neue Heimat im MÃ¼nchner Olympiapark gefunden. Der Eishockeyclub hat einen neuen Austragungsort fÃ¼r alle Heimspiele, die Basketballer tragen im SAP Garden als zusÃ¤tzliche SpielstÃ¤tte vor allem ihre EuroLeague-Heimspiele sowie die Partien in den BBL-Playoffs aus.

Mit 457.546 Besuchern bei den zurÃ¼ckliegenden DEL-Spielen geht fast die HÃ¤lfte der bisherigen Zuschauer auf Red Bull MÃ¼nchen zurÃ¼ck. Bei den Basketballern des FC Bayern, die bisher ausnahmslos bei jeder Partie ausverkauft waren, kamen insgesamt 384.600 Zuschauer in den SAP Garden. Das grÃ¶ÃŸte Highlight fÃ¼r die Basketballer im SAP Garden war bislang die BBL-Meisterschaft in der Saison 2024/25.

Auch die weiteren Veranstaltungen erfreuten sich groÃŸer Beliebtheit. Knapp 160.000 Besucher nahmen an Events wie dem Beckenbauer Cup, Red Bull League Of Its Own, MMA Oktagon, dem UEFA Ultimate Champions Legends Tournament, der ProSieben Promi Padel WM, den Harlem Globetrotters, dem Handball- sowie Basketball Supercup oder zuletzt dem mÃ¤rchenhaften Musical on Ice Aschenputtel teil.

Die rund 180.000 Besucher, die seit ErÃ¶ffnung das Eis die drei zusÃ¤tzlichen EisflÃ¤chen im Breitensport-Bereich befahren haben, kommen auf die beeindruckende Gesamtzahl von einer Million noch zusÃ¤tzlich darauf.

Auch das nÃ¤chste Jahr hÃ¤lt bereits spektakulÃ¤re Events abseits der Spiele des EHC Red Bull MÃ¼nchen und den Bayern-Basketballern bereit. ZunÃ¤chst findet am 18. Januar der Nachfolger des Beckenbauer Cups im SAP Garden statt: der FC Bayern Legends Cup. Ein zweites Mal sind Ikonen von sechs internationalen Spitzenteams zu Gast in MÃ¼nchen.

Es folgen die Fight Night Championship (6. Februar), das BBL Pokal TOP FOUR (21. Februar), der zweite Auftritt der Harlem Globetrotters (2. Mai) und der Handball Supercup der Frauen und MÃ¤nner (22. August) als fixe Veranstaltungen im kommenden Jahr. Ein weiteres Highlight ist die Vorrunde der Handball-WM 2027 im darauffolgenden Jahr, bei der die deutsche Gruppe im SAP Garden antreten wird.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!