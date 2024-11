Siegesserie gerissen: EisbÃ¤ren verlieren gegen Schwenningen mit 3:4 nach VerlÃ¤ngerung – Wild Wings Ausgleich bei 59:59

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin punkten auch im 13. PENNY-DEL-Spiel in Folge, die Siegesserie des Hauptstadtclubs ist jedoch gerissen. Nach zuvor elf Erfolgen...

Nach zuvor elf Erfolgen am Stück unterlagen die Berliner den Schwenninger Wild Wings am Sonntag mit 3:4 nach Verlängerung. Somit müssen sich die Eisbären auch im zweiten Saisonduell mit den Schwarzwäldern geschlagen geben. Die Partie stand im Zeichen der ligaweiten Kooperation mit der Deutschen Krebshilfe. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Deutschen Krebshilfe liefen alle PENNY-DEL-Mannschaften zum Warm Up in Sondertrikots auf, die alle im Hellblau der Deutschen Krebshilfe gehalten sind.

Im Startdrittel erspielte sich der Hauptstadtclub einige Chancen, war aber zunächst noch zu harmlos im Abschluss. Auch die Gäste kamen zu einigen Möglichkeiten, scheiterten jedoch immer an Jonas Stettmer im Berliner Tor. So sorgte Liam Kirk (8.) dann für die Führung der Eisbären, mit der es auch in die erste Pause ging. Im Mittelabschnitt ging es hin und her, ohne dass hochkarätige Möglichkeiten zu verzeichnen waren. Dann war es Eric Mik (31./SH1), der die Berliner Führung in Unterzahl ausbaute. Kurz nach Beginn des Schlussdrittels gelang Schwenningens Alexander Karachun (43/PP1) im Powerplay der Anschlusstreffer. Gabriel Fontaine (51./PP1) stellte dann, ebenfalls in Überzahl, den alten Zwei-Tore-Vorsprung der Eisbären wieder her. In der Folge warfen die Schwarzwälder alles nach vorne. Als die Wild Wings den Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis nahmen, kamen sie in der letzten Spielminute durch Zach Senyshyn (60./6-5) zunächst zum abermaligen Anschluss. In der letzten Sekunde der Partie gelang Mirko Höfflin (60./6-5) dann sogar noch der Ausgleich, sodass es in die Overtime ging. In der Verlängerung erzielte erneut Senyshyn (62.) für die Gäste den entscheidenden Treffer zum 3:4.

Nach der bevorstehenden Länderspielpause sind die Eisbären Berlin zunächst wieder in der Champions Hockey League gefordert. Am Mittwoch, den 13. November gastieren die Eisbären bei den Sheffield Steelers aus Großbritannien. Das Hinspiel des Achtelfinales beginnt um 20:00 Uhr. Am Sonntag, den 17. November spielen die Eisbären wieder in der PENNY DEL. Dann sind die Löwen Frankfurt zu Gast in der Uber Arena. Diese Partie beginnt um 14:00 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Ich gratuliere Schwenningen zum Sieg. Unser Startdrittel hat mir nicht gefallen. Die Wild Wings haben hier gut gespielt und uns wenig Räume gelassen. Im Mittelabschnitt haben wir uns dann verbessert und hatten einige gute Momente. So konnten wir unsere Führung ausbauen. Dann konnten beide Teams im Powerplay treffen. Leider ist uns vor Schwenningens zweitem Treffer ein kostspieliger Fehler unterlaufen. Da hätten wir den Puck einfach rausspielen müssen. Wir werden aus diesem Spiel lernen.“

Eric Mik (Verteidiger Eisbären Berlin): „Am Ende waren wir nicht konsequent genug und hätten den Puck rausspielen müssen. Wir hätten den Sieg natürlich gerne mitgenommen, nach der Pause greifen wir aber wieder an. In der ersten Saisonphase haben wir eine gute Leistung abgeliefert und uns in eine gute Position gebracht. Vor uns liegen aber noch viele Spiele. Ich freue mich auf die kommenden freien Tage.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Schwenninger Wild Wings 3:4 n. V. (1:0, 1:0, 1:3, 0:1)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Stettmer (Hildebrand) – Müller, Wissmann (C); Niemeläinen, Reinke; Geibel, Mik – Noebels (A), Fontaine, Tiffels; Ronning, Boychuk (A), Pföderl; Kirk, Byron, Bergmann; Hördler, Wiederer, Veilleux – Trainer: Serge Aubin

Schwenninger Wild Wings: Eriksson (Bitzer) – Weber, Marshall; Murray, Boyle; Trivellato, Larkin; Dziambor – Puempel, Platzer, Senyshyn; T. A. Spink, T. R. Spink, Karachun; Uvira, Höfflin, Pulkkinen; Neumann, Bassen, Feist – Trainer: Steve Walker

Tore

1:0 – 07:55 – Kirk (Byron, Geibel) – EQ

2:0 – 30:38 – Mik (Byron, Bergmann) – SH1

2:1 – 42:28 – Karachun (Marshall, Pulkkinen) – PP1

3:1 – 50:56 – Fontaine (Noebels, Reinke) – PP1

3:2 – 59:43 – Senyshyn (Puempel, Uvira) – 6-5

3:3 – 59:59 – Höfflin (Marshall, T. R. Spink) – 6-5

3:4 – 61:36 – Senyshyn (Larkin) – EQ

Strafen

Eisbären Berlin: 13 (2, 2, 9, 0) Minuten – Schwenninger Wild Wings: 11 (0, 2, 9, 0) Minuten

Schiedsrichter

Seedo Janssen, Marc Iwert (Tobias Treitl, Marcus Höfer)

Zuschauer

14.200

