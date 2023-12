Siegesserie des TEV’s reiÃŸt in Schweinfurt.

Artikel anhören Miesbach. (PM TEV) Die längste Auswärtsfahrt der Saison führte den TEV am Sonntagabend zum Tabellenletzten der Bayernliga, den Schweinfurt Mighty Dogs. Unverändert...

Miesbach. (PM TEV) Die längste Auswärtsfahrt der Saison führte den TEV am Sonntagabend zum Tabellenletzten der Bayernliga, den Schweinfurt Mighty Dogs.

Unverändert im Vergleich zur Freitagspartie startete der TEV ins Spiel und im Tor begann Timon Ewert. Beim Spiel fieberten die Ehrenamtlichen beim TEV in der Stadiongaststätte zahlreich mit und verbrachten einen schönen Abend, während er TEV in der Ferne agierte.

Trotz der langen Busfahrt startete der TEV mit der ersten Chance ins Spiel und Florian Feuerreiter hatte bei einem Alleingang die Chance auf das frühe 0:1, doch er scheiterte mit seinem Versuch an Leon Pöhlmann im Schweinfurter Tor, doch es gab die erste Strafzeit für die Mighty Dogs. Der TEV agierte aber in Überzahl zu ungenau und konnte kein Kapital schlagen. In der Folge fand Schweinfurt besser in die Partie und ging in der 8.Spielminute durch Sean Fischer, der einen Nachschuss über die Linie schob, in Führung. Zuvor hatten Ewert und Aziz Ehliz gemeinsam das 1:0 verhindert in dem sich die Beiden mit vollem Körpereinsatz in zwei Schweinfurter Schüsse reinwarfen. Beim 1:0 war Ewert dann machtlos. Der TEV agierte nun wacher und hatte in der 10.Spielminute die Riesenmöglichkeit zum 1:1, doch Pöhlmann rettete bei Patrick Asselin’s Versuch stark. Danach entwickelte sich eine offene Partie, die Stefan Mechel in der 15:Spielminute mit einem satten Onetimer von der blauen Linie ausglich. Vom Bully weg hatte der TEV die Chance zur Führung, doch man scheiterte knapp und im Gegenzug brachte Dylan Hood die Hausherren mit einem Sonntagsschuss ins Kreuzeck wieder in Front. Mit diesem Spielstand ging es in die erste Pause.

Schweinfurt spielte weiterhin defensiv und lauerte auf Konter und der TEV tat sich schwer das Bollwerk zu durchbrechen, drückte aber auf den Ausgleich. Die Anfangsoffensive verpuffte danach etwas und Schweinfurt kam wieder zu den besseren Chancen und erhöhte in der 25.Spielminute durch Alexander Asmus auf 3:1. In Überzahl kam der TEV in der 28.Spielminute aber zum Anschluss. Routinier Sebastian Deml zog von der blauen Linie ab und Michael Grabmaier fälschte entscheidend zum 3:2 ab. Der TEV tat sich weiter schwer gegen die tiefstehenden Mighty Dogs, die eine starke Leistung zeigten. Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Der TEV schnürte die Hausherren zwar im eigenen Drittel fest, aber zwingende Chancen sprangen nicht heraus. In der 35.Spielminute jubelten die Mighty Dogs, doch der Treffer wurde sofort vom souveränen Schiedsrichtergespann aufgrund eines hohen Stocks im Abschluss ausgewunken. Wie sich in der Wiederholung bei SpradeTV zeigte war es auch die korrekte Entscheidung. Zwei Minuten später jubelte dann der TEV. Johannes Bacher zog energisch vors Tor und Patrick Asselin staubte mit seinem 20.Saisontreffer zum 3:3 ab. Nur Sekunden später musste der TEV dann die erste Strafe gegen sich in der Partie hinnehmen. Die Mannschaft von Zdenek Travnicek verteidigte aber konsequent das eigene Tor und überstand die Situation schadlos und es ging mit einem 3:3 in die zweite Pause.

Der Schlussabschnitt begann mit einer vier gegen vier Situation, da beide Mannschaften kurz vor der Pause jeweils eine Strafe zugesprochen bekamen. Der Start ins Drittel war dann sehr ausgeglichen, doch in der 48.Spielminute passierte ein Wendepunkt in der Partie. Binnen 45 Sekunden schlugen die Hausherren per Doppelschlag zu und gingen durch die Tore von Alexander Asmus und Dylan Hood mit 5:3 in Führung. Der TEV lief nun wütend an und versuchte die Partie zu drehen, aber Schweinfurt stand weiterhin stark in der Defensive. Rund sechs Minuten vor dem Ende entschieden die Mighty Dogs dann die Partie mit dem 6:3. Marcel Grüner stocherte die Scheibe über die Linie. Der TEV kam rund fünf Minuten nochmal auf 6:4 heran. Travnicek riskierte in Überzahl früh alles und nahm Ewert vom Eis und der TEV traf sofort durch Thomas März, der einen Schuss von Patrick Asselin abfälschte. Travnicek nahm den Torwart wieder früh vom Eis, aber dieses Mal wurde das Risiko nicht belohnt. Zwei Minuten vor dem Ende trafen die Hausherren zum 7:4. Damit gewann die Mighty Dogs verdient mit 7:4.

Am Freitag kommt es zu einem Highlight im Miesbacher Eisstadion. Zu Gast ist dann der letztjährige Halbfinalgegner die Erding Gladiators. Die Gladiators stehen souverän an der Tabellenspitze und haben erst ein Spiel verloren und dieses gegen den TEV. Der TEV wird auf Wiedergutmachung für die Niederlage in Schweinfurt brennen und die Gladiators erneut bezwingen wollen. Spielbeginn am Freitag ist um 20 Uhr.