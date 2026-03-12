Siegen oder Fliegen für die Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein steht das dritte PlayOff-Achtelfinalspiel in der Oberliga auf dem Programm.

Beim Deggendorfer SC geht es in der Freitagsbegegnung für die Ice Dragons darum, mit einem Sieg beim Oberliga Süd-Meister in der „Best of 5“-Serie zu verkürzen und zumindest ein zweites Heimspiel am Sonntag zu erzwingen.

Wie schwierig dieser Weg ist, dürfte jedem am vergangenen Dienstag klar geworden sein. Beim 9:2-Sieg zeigten die Niederbayern in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ ihre ganze Qualität und holten sich ihren ersten Matchpuck.

Zwei Spiele mit insgesamt 4:14 Toren zugunsten des Deggendorfer SC sprechen eine deutliche Sprache. Dennoch darf der HEV aus beiden Spielen auch Hoffnung schöpfen. Sowohl beim ersten Auftritt in Deggendorf wie auch beim zweiten Duell in Herford zeigten die Ostwestfalen jeweils im Mitteldrittel eine Leistung auf Augenhöhe. Der DSC wusste allerdings Fehler konsequent zu nutzen und setzte sich letztlich sicher durch.

Wollen die Ice Dragons ihren ersten PlayOff-Sieg einfahren, so wird aus Herforder Sicht ein perfekter Tag benötigt. Zudem darf sich Deggendorf nicht weiter steigern und wird den Ice Dragons auch mal die eine oder andere Chance bieten müssen. Herfords Chefcoach Henry Thom glaubt an diese Chance und möchte mit seinem Team unbedingt noch einmal dagegenhalten: „Für uns heißt es jetzt Mund abwischen, sich wieder sammeln und den Akku noch einmal so gut es geht aufladen. Auch dieses Spiel beginnt wieder bei Null und wir werden alles versuchen.“

So heißt es für die Ice Dragons beim dritten Aufeinandertreffen „Siegen oder Fliegen“. Gewinnt Herford, so geht die Serie am Sonntag um 18.30 Uhr mit einem Heimspiel für den HEV in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ weiter. Bei einer Niederlage ist die Saison 2025/26 für den Herforder Eishockey Verein Geschichte. Der Vorverkauf für ein mögliches viertes Spiel am Sonntag wird unmittelbar nach der Begegnung in Deggendorf unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de freigeschaltet, sofern benötigt. Für alle, die nicht den Weg nach Deggendorf antreten, wird es wieder ein PublicViewing im DrachenClub geben. Der Einlass beginnt um 19.45 Uhr, der Eintritt ist frei.