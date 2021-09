Sieg und Niederlage in der VerlÃ¤ngerung fÃ¼r die Riverkings

Landsberg. (PM Riverkings) Eine durchwachsene Bilanz können die Riverkings für das vergangene Testspielwochenende vorweisen. Während man am Freitag in der Verlängerung nach schwacher Leistung...

Landsberg. (PM Riverkings) Eine durchwachsene Bilanz können die Riverkings für das vergangene Testspielwochenende vorweisen.

Während man am Freitag in der Verlängerung nach schwacher Leistung gegen den Bayernligisten Ulm mit 2:3 verlor, fuhr man am Sonntag einen ungefährdeten 6:2 Heimsieg gegen die Kempten Sharks ein.

Nach einer harten Trainingswoche reisten die Riverkings am Freitag zunächst nach Burgau, um dort gegen die Devils aus Ulm anzutreten. Dort erwischten die Mannen von Trainer Fabio Carciola einen gebrauchten Tag. Der HCL konnte zwar gegen die gut aufgelegten Ulmer zunächst nach 5 Minuten durch Dennis Neal in Führung gehen, fand aber ansonsten nur recht schwer ins Spiel. Als in der 33. Minute Frantisek Wagner das 2:0 nachlegte, schien das Spiel trotzdem zu Gunsten der Landsberger zu kippen. Allerdings zog man in der Folge zu viele unnötige Strafen, so dass die Devils wieder zurück ins Spiel fanden und binnen einer Minute zum 2:2 ausgleichen konnten. Die Riverkings fanden bis zum Ende der regulären Spielzeit keine Mittel um Ulms Torwart Maximilian Güßbacher zu überwinden, sodass die Verlängerung die Entscheidung bringen musste. Nachdem Landsberg einen zugesprochenen Penalty verschossen hatte, traf Ulm aus dem Spiel heraus und sicherte so den Sieg.

Deutlich besser präsentierten sich die Riverkings am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen den Bayernligisten Kempten Sharks. 300 Zuschauer sahen eine ungefährdeten 6:2 Heimsieg mit teilweise sehenswerten Toren. Nach verhaltenem Beginn bediente Nachwuchsspieler Lucas Spindler in der 6. Minute Frantisek Wagner und dieser traf aus halblinker Position unhaltbar zum 1:0. Zwar konnte Kempten durch Joonas Huovinen in der 12. Minute mit einem Überzahltreffer ausgleichen, doch die Riverkings antworteten prompt. Noch in der gleichen Minute düpierte Frantisek Wagner Kemptens Verteidigung und schloss dann ein schönes Solo zur 2:1 Führung ab. Mit dieser Führung ging es auch in die Drittelpause. Nach knapp 6 Minuten im zweiten Drittel glich Kempten, wieder in Überzahl spielend, durch Eugen Scheffler zum 2:2 aus, dann folgte die große Show von Mika Reuter. Der Landsberger Stürmer wurde während eines Überzahlspiels in der 33. Minute neben dem Tor stehend von Sven Gäbelein angespielt und versenkte dann den Puck mit dem Rücken zum Tor, durch die eigenen Beine, unhaltbar zum 3:2. Im letzten Drittel machten dann die Riverkings den Sack endgültig zu. Patrik Rypar, Ondrej Nedved und Mika Reuter trafen zum 6:2 Endstand.

Am Freitag den 1.10. treffen die Riverkings im letzten Testspiel um 20 Uhr im heimischen Stadion auf den Ligakonkurrenten EV Lindau. Karten hierfür gibt es wie immer Online unter www.hc-landsberg.de und im Reisebüro Vivell am Hauptplatz. Eine Abendkasse gibt es leider nicht. Dauerkarten können nach wie vor ebenfalls über die Internetseite des HC Landsberg bestellt werden.