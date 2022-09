Sieg und Niederlage am Wochenende fÃ¼r die Black Hawks

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben am vergangenen Wochenende die Testspiele gegen Deggendorf und Miesbach absolviert. Am Freitag mussten sich die...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben am vergangenen Wochenende die Testspiele gegen Deggendorf und Miesbach absolviert.

Am Freitag mussten sich die Habichte dem DSC vor 400 Zuschauern in der Passauer Eis-Arena mit 0:3 geschlagen geben. Die Habichte präsentierten sich von Beginn an richtig giftig und waren über weite Strecken der Partie nicht nur ebenbürtig, sondern die spielbestimmende Mannschaft. Am Ende scheiterten die Black Hawks aber immer wieder an Timo Pielmeier im Deggendorfer Tor. Die Black Hawks probierten viel, hatten aber das Scheibenglück nicht auf ihrer Seite. Mit der körperbetonten Gangart und dem schnellen Umschaltspiel werden die Passau Black Hawks in der kommenden Saison noch etliche Spitzenmannschaften so richtig ärgern und hoffentlich auch Siege einfahren.

Am Sonntag waren die Habichte dann zu Gast beim TEV Miesbach. Die Gastgeber hatten erst am Freitag den Oberligisten Landsberg mit 12:9 geschlagen. Ein Fingerzeig das die Miesbacher einer der Top Favoriten um den Aufstieg in die Oberliga Süd sind. Und auch beim Spiel der Black Hawks in Miesbach sollten die Zuschauer wieder viele Tore zu sehen bekommen. In einer abwechslungsreichen Partie konnten sich die Passau Black Hawks mit 6:7 durchsetzen. Für die beiden Trainer gibt es nach der Partie auf jeden Fall viel zu analysieren. Positiv dürfte Trainer Petr Bares auf jeden Fall der Blick auf seine Torschützen stimmen. Sechs verschiedene Spieler waren für die Treffer beim Auswärtserfolg verantwortlich. Auf der anderen Seite muss die komplette Mannschaft weiter am Defensivverhalten bis zum Start der Oberliga Saison am 30. September beim EV Lindau arbeiten.

Das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Start in die Oberliga Süd Saison absolvieren die Passau Black Hawks am Freitag um 20 Uhr in der Eis-Arena Passau. Dann kommt es zum Rückspiel gegen den TEV Miesbach. Die Zuschauer dürfen sich bereits jetzt auf eine kurzweilige Partie freuen. Tickets für das Spiel gibt es Online auf ETIX.com. -czo