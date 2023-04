Sieg und Matchpunkt fÃ¼r die Bayreuth Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Nachdem Kirsch den ersten Schuss nahm, der Schmidt an der Maske traf ging es auf der anderen Seite gefährlich zu. Andryukhov...

Andryukhov bei einem „Ausflug“ hinter dem Tor, kam gerade noch zurück um einen Schuss von Järveläinen abzuwehren, hatte jedoch gegen den Nachschuss, den Blomqvist direkt vor dem Tor bekam, keine Abwehrmöglichkeit, sodass früh, nach gut zwei gespielten Minuten, die Führung für die Gäste auf dem Scoreboard stand. Diese Führung auszubauen wäre durchaus möglich gewesen, als Gnyp aus der Ferne Maß nahm, Bindels mit freier Schussbahn vor dem Falken-Goalie auftauchte oder Ewanyk aus der Drehung den Torsteher der Falken unter Beschuss nahm. Eine erste Strafe gegen die Tigers, die Mieszkowski gezogen hatte, blieb ohne Folgen. Gut verteidigten die Wagnerstädter ihre Zone und ließen, bis auf einen Weitschuss durch Fischer, nichts zu. Dies sah – nachdem Kretschmann und Roach noch zwei Möglichkeiten ausgelassen hatten – beim zweiten Powerplay der Falken ganz anders aus. Zur Überraschung der Tigers schickten die Unparteiischen wenige Augenblicke vor dem Pausenpfiff Järveläinen raus.

Nur 14 Sekunden benötigten die Falken hier, um auf die Anzeigentafel zu kommen. Fischer nahm Maß, Cabana hielt die Kelle rein und schon ging man mit einem Unentschieden in die erste Pause.

Im zweiten Spielabschnitt verpasste man die Chance, bei einem Powerplay, sofort über volle zwei Minuten ein Zeichen zu setzen, was die Gastgeber mehr und mehr zu Offensivaktionen beflügelte. Mit Einsatz, Glück bei einem Pfostentreffer, und einem stark aufspielenden Schmidt verteidigte man das Unentschieden. Als Stephan für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt wurde, war es Williams, der sich aus der Ferne versuchte – den Abpraller verwertete Cabana zur Führung für die Falken. Dies „korrigierte“ Raab noch in der gleichen Spielminute mit einem Schuss aus dem Halbfeld, der den Weg ins Ziel fand. In der Folge verpasste Cornet, der an Andryukhov nicht vorbeikam sowie Gnyp, der die Latte anvisiert hatte.

Im Schlussdrittel, das vermehrt von Kampf geprägt war, hatten Gracel sowie Ewanyk gute Einschussmöglichkeiten, die jedoch verpufften. Es dauerte bis in die 55. Spielminute, bis Blomqvist einen Nachschuss verwerten konnte und damit zur Führung traf. Ähnlich wie beim Spiel am Donnerstag in Bayreuth, setzten die Falken alles auf eine Karte, nahmen den Goalie vom Eis und übten Druck auf das Tor der Wagnerstädter aus, die mit allem, was zu Verfügung stand, ihre Zone verteidigten. Mit dem Schlusspfiff kam Cornet am Ende noch zum Empty-Net-Treffer, der damit den 2:4 Endstand auf die Anzeigentafel schrieb.

„Es war ein enges Spiel. Wir hatten den besseren Start im ersten Drittel im Vergleich zu den ersten beiden Spielen in Heilbronn. 1:1 war besser, als hinten zu liegen. Im zweiten Drittel hatte Heilbronn viele Chancen, waren gut in der offensiven Zone. Im letzten Drittel haben beide Mannschaften Druck ausgeübt. Schmidt hat hier seinen Job gemacht. Wir haben für das nächste oder für die nächsten beiden Spiele nun die Chance. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen besser spielen, von der Strafbank wegbleiben, aber wir haben heute gut gekämpft. Bei 5 gegen fünf war das absolut okay. Ich bin heute stolz auf die Jungs“, so Rich Chernomaz im Anschluss an die Partie.

Partie 6, die ggf. schon die Entscheidung bringen kann, steigt am Ostermontag im Bayreuther Tigerkäfig. Bully ist um 17:00 Uhr.

Heilbronner Falken vs. Bayreuth Tigers 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Heilbronn: Andryukhov, Mnich, Busch – Bender, Leitner, Mapes (2), Fischer, Rymsha (2), Krenzlin, Preto – Dunham, Kirsch, Williams, Della Rovere, Blackwater, Rollinger, Cabana, Elias, von Ungern-Sternberg, Volkmann, Tonge, Lautenschlager,

Bayreuth: Schmidt, Appler – Grosse, Stephan (2), Gnyp, Pruden, Dietmann, Raab, Kurz – Roach, Järveläinen (2), Ewanyk, Schaefer, Bindels, Mieszkowski (2), Cornet, Kretschmann, Gracel, Blomqvist, Meier

Schiedsrichter: Schütz, Polaczek – Jürgens, van der Heyd

Zuschauer: 2.495

Strafen: Heilbronn: 4 Bayreuth: 6 PP: Heilbronn: 2/3 Bayreuth: 0/2

Torfolge: 0:1 (2.) Blomqvist (Järveläinen, Pruden), 1:1 (20.) Cabana PP1, 2:1 (35.) Cabana (Williams, Della Rovere) PP1, 2:2 (35.) Raab (Bindels), 2:3 (55.) Blomqvist (Cornet), 2:4 (60.) Cornet (Kretschmann) EN

