Sieg Nummer zehn fÃ¼r Bozen â€“ Pioneers mit 4:1 auf die Heimreise geschickt

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Auch die Tabellannachbarn Bemer Pioneers Vorarlberg waren für den HCB Südtirol Alperia kein Stolperstein: eine Steigerung im Schlussabschnitt und...

Artikel anhören Artikel anhören

Bozen. (PM HCB) Auch die Tabellannachbarn Bemer Pioneers Vorarlberg waren für den HCB Südtirol Alperia kein Stolperstein: eine Steigerung im Schlussabschnitt und drei Tore von Gazley (2) und Ford bescherten den Weißroten den zehnten Sieg in Folge.

Durch die heutigen drei Punkte sind Frank & Co. nur mehr einen von den Top Six entfernt.

Das Match. Foxes in derselben Mannschaftsaufstellung wie im siegreichen Match gegen Innsbruck, einzige Änderung gab es im Tor, heute war Vallini an der Reihe.

Torloses erstes Drittel in der Sparkasse Arena, wobei die Hausherren den besseren Start erwischten und sich mit Di Perna, Valentine, Vandane und Brunner einige, wenn auch nicht zwingende, Chancen erarbeiteten. Vallini mußte erstmals nach vier Minuten gegen Owre eingreifen, der allein im Slot zum Schuss kam. In der Folge plätscherte das Match ohne größerer Höhepunkte dahin, einzig Gazley beschäftigte den Vorarlbereger Goalie nach einer Einzelaktion, während der Topscorer der Gäste Owre sich abermals an Vallini die Zähne ausbiss.

Der mittlere Abschnitt bot einiges mehr an Abwechslung als das Startdrittel. Zuerst fischte sich Vallini einen Metzler Schuss nach einem schlechten Wechsel der Foxes, auf der anderen Seite endete eine fliegende Kombination zwischen Miceli, Mantenuto und Frigo bei Caffi. Durch einen Fehler im Spielaufbau der Weißroten kam Owre wieder frei vor Vallini zum Schuss, der Bozner Goalie behielt auch diesmal die Übersicht. Im Anschluss handelten sich drei Bozner Spieler in kurzem Abstand Bankstrafen ein, das Penalty Killing der Talferstädter in doppelter Unterzahl war schlichtweg hervorragend, im Gegenteil, die besseren Chancen hatten bei Kontern zuerst Miglioranzi und anschließend McClure. Die Gäste hatten eine weitere Überzahl zur Verfügung, kurz nach Ablauf derselben zog Postujov einfach von der blauen Linie ab und die Scheibe fand durch mehrere Beine hindurch den Weg in den weißroten Kasten. Bozen reagierte sofort, Miglioranzi knallte aus guter Position daneben, machte es aber bei der nächsten Aktion besser: Frigo spielte ihn mit einem passgenauen Querpass im hohen Slot an, Direktübernahme und Puck in der langen Ecke. Gazley vernebelte im Anschluß die Bozner Führung, auch ein Powerplay verlief trotz drückender Überlegenheit ergebnislos.

Ein Energieanfall von Gazley (MVP) nach vier Minuten des Schlussdrittels führte zur Bozner Führung: die quirlige #10 wurde an der Mittelline von Halmo auf die Reise geschickt, mit seinem schnellen Antritt düpierte er zwei gegnerische Verteidiger und trickste auch Caffi aus. Ein Check von Lacroix an Mantenuto brachte dem Stürmer 5 Minuten und Matchstrafe ein und, nachdem bereits ein Vorarlberger in der Kühlbox schmorte, nutzten die Weißroten die doppelte Überzahl eiskalt aus: zuerst traf Ford aus dem Bullykreis, dann lenkte Gazley einen Schlenzer von Halmo entscheidend zum vierten Bozner Treffer ab. Die verbliebenen zehn Minuten waren nur mehr reine Pflichtaufgabe, da das Match vorzeitig entschieden war, Mantenuto und Sikura hatten noch den fünften Treffer auf dem Schläger.

Nach zwei Heimspielen in Folge geht es für Frank & co. am Dienstag, 28. November, in die Stahlstadt zum aktuellen Tabellenprimus Steinbach Black Wings Linz (19:15 Uhr).

HCB Südtirol Alperia – Bemer Pioneers Vorarlberg 4:1 (0:0 – 1:1 – 3:0)

Die Tore: 30:36 Michael Pastujov (0:1) – 33:12 Enrico Miglioranzi (1:1) – 44:37 Dustin Gazley (2:1) – 46:50 PP2 Connor Ford (3:1) – 50:29 PP1 Dustin Gazley (4:1)

Schiedsrichter: Huber/Zrnic – Miklic/Snoj

PIM: 10:31

Torschüsse: 35:23

Zuschauer: 3480

2455 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team