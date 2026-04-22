Sieg Memmingen: Finale wieder ausgeglichen

Memmingen. (PM Indians) Ausgleich in der Finalserie: Der ECDC Memmingen setzte sich am Dienstagabend mit 5:2 gegen den Deggendorfer SC durch.

In einem packenden Topspiel belohnte sich das Team von Daniel Huhn am Ende mit dem Sieg in Spiel 2. Am Freitag geht es in Deggendorf weiter, das nächste Heimspiel findet bereits am Sonntag statt.

Über 3200 Zuschauer kamen an den Hühnerberg, um Spiel 2 des Oberliga-Finales zu sehen. Der ECDC wollte den Serienausgleich in der ALPHA COOLING-Arena, der DSC den zweiten Sieg. Die Gäste erwischten den etwas besseren Start, doch das Spielgeschehen glich sich nach und nach aus. Chancen gab es auf beiden Seiten, doch das erste Drittel endete zunächst mit 0:0.

Im zweiten Drittel fiel dann ein paar Minuten nach Wiederbeginn die Führung für den DSC. Julian Elsberger verwandelte zum 1:0 für die Niederbayern. Wichtig war, dass die Indianer ausglichen. Felix Brassard war der Torschütze zum 1:1 für Memmingen. Der Treffer gab den Indians Aufwind, denn zuvor hatten die Gäste einige Druckphasen. Ein Schuss von Maxi Menner landete dann zum 2:1 im Gehäuse des DSC, was die erstmalige Führung für den ECDC bedeutete. Mit diesem Zwischenstand ging es in die letzte Pause.

Im letzten Drittel wurde die Partie zunehmend emotionaler und ruppiger. Beide Mannschaften lieferten sich zudem ein hochklassiges Spiel und sorgten für Spannung bis zum Ende. Zunächst waren es die Deggendorfer, die ausgleichen konnten. In Überzahl war es Luke Weilandt, der nach einem Rebound zum 2:2 traf. Doch die Maustädter konnten Spiel 2 an diesem Abend für sich entscheiden.

Ebenfalls in Überzahl drückte Linus Svedlund die Scheibe zum 3:2 in die Maschen, die Sicht für Timo Pielmeier war versperrt. Der DSC drängte nochmals auf den Ausgleich, der aber nicht mehr gelingen sollte. So waren es erneut die Memminger, die rund zwei Minuten vor dem Ende in Überzahl zuschlugen. Markus Lillich schloss mit einem regelrechten Strahl zum 4:2 ab. Eddy Homjakovs setzte den Schlusspunkt in dieser packenden Begegnung. Sein Empty Net Goal zum 5:2 besiegelte den Sieg in Spiel 2 und den Ausgleich in der Finalserie.

Am Freitag geht es in Niederbayern weiter. Spiel 3 des Finales findet um 19:30 Uhr beim Deggendorfer SC statt. Es werden sich erneut viele Memminger auf den Weg machen, die Partie ist bereits ausverkauft. Am Sonntag gibt es dann das nächste Heimspiel an einem vollen Hühnerberg. Puck Drop in der ALPHA COOLING-Arena ist um 18:00 Uhr. Es sind nur noch ausgewählte Karten für die Partie im VVK erhältlich. Ob es eine Abendkasse geben wird, kann wohl erst kurzfristig entschieden werden.

ECDC Memmingen vs Deggendorfer SC 5:2 (0:0/2:1/3:1)

Tore: 0:1 (24.) Elsberger (Pill, Bergbauer), 1:1 (28.) Brassard (Lillich, Svedlund), 2:1 (33.) Menner (Krymskiy, Meier), 2:2 (44.) Weilandt (Hahn, 5-4), 3:2 (49.) Svedlund (Spurgeon, Ouderkirk, 5-4), 4:2 (59.) Lillich (Fern, Blake), 5:2 (60.) Homjakovs (Brassard, Lillich)

Strafminuten: Memmingen 15–Deggendorf 19

Zuschauer: 3206