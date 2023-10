„Sieg ist gut für die Köpfe“ – Krefeld siegt auch gegen Regensburg – Aufwärtstrend hält an

Artikel anhören Krefeld.(RS) Nach vier Niederlagen in Folge konnten die Pinguine am vergangenen Sonntag mit einem Sieg in Crimmitschau ihren Negativlauf stoppen. Auch wenn...

Krefeld.(RS) Nach vier Niederlagen in Folge konnten die Pinguine am vergangenen Sonntag mit einem Sieg in Crimmitschau ihren Negativlauf stoppen.

Auch wenn man trotz der drei Punkte immer noch auf dem vorletzten Platz steht, war dem Team die Erleichterung anzumerken. Der heutige Gegner Eisbären aus Regensburg steht mit 16 Punkten auf Platz 4 der Liga. Fünf Punkte vor den Seidenstädtern aber auch mit einem Spiel mehr auf dem Konto. Bei den Gästen fehlten Pohl und Schütz. Bei der Heimmannschaft musste Trainer Blank auf Matsumoto, Gotz und kurzfristig auf Maxi Söll verzichten. Der junge Verteidiger hat sich beim Morgentraining verletzt.

Regensburg die erst 90 Minuten vor Spielbeginn in Krefeld angekommen sind erwischte den deutlich besseren Start. Von den viel beschriebenen “Busbeinen” war nichts anzumerken. Nach einigen Chancen nutzten sie einen Fehler der Pinguine eiskalt aus. Hinter dem Tor wurde nicht konsequent geklärt und so konnte sich Divis den Puck schnappen und vor dem Tor quer auf Gajovsky legen, der Bick keine Abwehmöglichkeit gab – 0-1 (4.). Die Gäste aus der Domstadt hatten weiterhin mehr von der Begegnung. Eine Strafe gegen Schembri sollte der Wendepunkt werden. Im folgenden Überzahlspiel kam der KEV fast 60 Sekunden nicht ins Angriffsdrittel, zu kompliziert gestalteten sie den Aufbau. Als die Formation dann doch gefunden wurde ging es schnell. Weiß passte vor dem kurzen Pfosten quer auf MacDonald, der den umjubelten Ausgleichstreffer zum 1-1 (10.) erzielte. Nur 17 Sekunden schaffte es die Zeitanzeige auf dem Videowürfel weiter, da jubelte der Schwarz-Gelbe Anhang erneut. Fischer und Niederberger brachten das Spielgerät mit Tempo ins Angriffsdrittel, legten zurück an die blaue Linie von wo Christian Ehrhoff die Scheibe flach neben dem Pfosten ins Netz hämmerte und sein Team damit 2-1 (11.) in Führung.

Krefeld trat jetzt ganz anders auf und war deutlich druckvoller. Bei einer dieser Szenen war viel Verkehr vor dem Eisbären Tor. Schlussmann McCollum verlor seine Kelle. Alex Weiß reagierte am schnellsten umkurvte das Tor und legte die Scheibe per Bauerntrick zum 3-1 (16.) ins Netz. Der Mittelabschnitt startete mit einem Überzahlspiel für die Gäste, die größte Chance hatten jedoch die Pinguine, doch Cerny und Kretschmann schaffte es nicht McCollum zu überwinden. Die Eisbären waren jetzt wieder besser im Spiel und es ergaben sich Chancen auf beiden Seiten, die jedoch von beiden Torhütern vereitelt wurden. Kurz vor Drittelende musste Cerny auf die Strafbank und die Gäste begannen das letzte Drittel mit 47 Sekunden Überzahl, jedoch ohne eine zählbares Ergebnis. Krefeld hatte jetzt alles im Griff. Als Trainer Kaltenhauser seinen Torhüter zog traf Christian Kretschmann aus dem eigenen Drittel ins leere Tor zum 4-1 (58.) Endstand.

Am Sonntag treten die Pinguine in Landshut an. Für Regensburg geht es zu Hause gegen Kaufbeuren weiter.

Alexander Weiß (Stürmer Krefeld Pinguine) „Der Sieg ist gut für die Köpfe. Wir hatten durch die Niederlagen wenig Selbstvertrauen und würden immer schüchterner. Wir haben heute ein gutes, aber kein sehr gutes Spiel gezeigt. Die drei Punkte nehmen wir mit und können darauf aufbauen. Wir müssen trotzdem morgen das Spiel mit dem Trainerteam in Vorbereitung auf Landshut zusammen analysieren. Wir müssen bei einer Führung lernen clever zu spielen und sie besser zu verwalten. Das haben wir heute über weite Strecken noch nicht so gut geschafft.“

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Eisbären Regensburg 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Bittner) – Buschmann, Adam; Ehrhoff, Leitner; Trinkberger, Riefers – Niedenz, Weiß, MacDonald; Kuhnekath, Kretschmann, Ruuttu; Niederberger, Fischer, Miller; Focks, Wagner, Cerny.

Trainer: Boris Blank

Eisbären Regensburg: McCollum (Neffin) – Hammond, Heider; Weber, Demetz; Mayr, Flade – Divis, Gajovsky, Schwamberger; Yogan, Trivino, Girduckis; Schembri, Schmid, Heger; Ontl, Grimm, Schmidt.

Trainer: Max Kaltenhauser.

Statistik:

Tore: 0:1 (03:23) Gajovsky (Divis/Mayr), 1:1 (09:52) MacDonald (Weiss/Kretschmann) PP5-4, 2:1 (10:09) Ehrhoff (Niederberger/Fischer), 3:1 (15:33) Weiß (MacDonald/Adam), 4:1 (57:25) Kretschmann EN

Strafminuten: Krefeld 6, Regensburg 6

Schiedsrichter: Apel/Gossmann

Zuschauer: 3.971

