Sieg in Erding bringt den EVF in die Pre-Playoffs

Füssen. (PM EVF) Der Eissportverein hat es geschafft und sich durch ein umkämpftes 4:2 (0:2, 3:0, 1:0) in Erding einen Platz in den Pre-Playoffs gesichert.

Hier tritt man am Sonntag in Höchstadt an, am Dienstag steigt das Heimspiel gegen die Alligators.

Der Start in das wichtige Spiel war für den EVF denkbar schlecht. Nach nur 56 Sekunden führte eine verlorene Scheibe vor dem eigenen Gehäuse zur Führung der Hausherren durch Maximilian Forster. In einem ersten Powerplay verpasste Marek Slavik knapp den Ausgleich. Als dann Erding in Überzahl kam wurde die zwar überstanden, direkt nach Ablauf fiel aber doch noch das 2:0, erneut durch Forster. In der Folge musste Timotej Pancur mehrmals einen dritten Gegentreffer verhindern. Aber auch seine Vorderleute kamen zu Chancen. Neudecker zielte knapp vorbei, Naumann scheiterte gleich zweimal vor dem Tor.

Im Mitteldrittel gaben zunächst wieder die Gladiators den Ton an. Pancur war immer mehr im Mittelpunkt, einmal hatte er bei einem Pfostentreffer Glück. Ziemlich überraschend konnte in dieser Phase Matyas Stransky den Anschlusstreffer erzielen, gespielt war fast genau die Hälfte der Partie. Gleich im Anschluss hatte Neudecker den Ausgleich auf dem Schläger, er verpasste aber das offene Toreck. Der EVF war nun jedoch bei seinem Spiel. Ein verdeckter Schuss von Nicolas Jentsch brachte das 2:2, ein weiteres Unterzahlspiel wurde weg verteidigt und kurz vor der Pausensirene schloss Julian Straub eine schöne Kombination mit der erstmaligen EVF-Führung ab.

Gleich zu Beginn des letzten Abschnitts scheiterte Boyko mit einem Alleingang. Füssen ließ defensiv jetzt nicht mehr viel zu, überstand auch eine weitere Unterzahl. Als man dann selbst ins Powerplay kam nutzte das Marek Slavik mit dem vorentscheidenden 2:4. Straub verpasste kurz darauf knapp, auf der anderen Seite ließ sich aber auch Pancur nicht mehr überwinden. Die letzten Minuten spielte der EVF im Powerplay, Boyko traf hier noch den Pfosten. Am Ende konnten die vielen mitgereisten Füssener Fans, die starke Stimmung gemacht hatten, den Einzug in die Pre-Playoffs feiern.

Tore: 1:0 (1.) Forster (Kauhanen, Ostwald), 2:0 (8.) Forster (Pfleger, Eberhardt), 2:1 (30.) Stransky (Straub, Naumann), 2:2 (36.) Jentsch (Zelenka), 2:3 (39.) Straub (Naumann, Seitz), 2:4 (48.) Slavik (Boyko, Linden/5-4). Strafminuten Erding 12, Füssen 10. Zuschauer 1439.

Bild: Archiv