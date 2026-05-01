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Sieg in der zweiten Overtime! Alle Stimmen und Clips zum ersten Sieg der Adler Mannheim in der Finalserie gegen Berlin

"Völlig unnötig!" Mannheims Willen und Niemeläinens Strafzeit verderben Eisbären die vorzeitige Meister-Party

1. Mai 20263 Mins read93
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Tor zum 3:4 während des Spiels zwischen den Eisbären Berlin und den Adler Mannheim - © City-Press
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Bonn. (PM MagentaSport) Berliner Meisterparty vertagt. Mannheim siegt 4:3 in der 2. Overtime, erzwingt nach 85 Minute das 5. Finale am Sonntag (ab 16 Uhr live bei MagentaSport).

Die Adler profitieren im 3. Drittel von einer überflüssigen Strafe für Berlins Markus Niemeläinen, der beim Stand von 3:1 für die Eisbären sich eine 4 Minuten-Strafe wegen Stockschlags abholt. Mannheim gleicht zum 3:3 aus, Luke Esposito ist dann mit dem 4:3 absoluter Stimmungstöter in Berlin. „Völlig unnötig. Diese 4 Minuten haben das Spiel verändert“, moniert Berlins Trainer Serge Aubin die Aktion von Niemeläinen und erklärt fast trotzig: „Das wird aber keinen großen Einfluss auf uns haben.“

„Wenn Mannheim in der gesamten Serie so gut wie im 3.Drittel gespielt hätte, könnte es auch anders stehen“, konstatierte MagentaSport-Experte Constantin Braun nach der Aufholjagd. „Sie müssen sich selbst hinterfragen, warum sie es erst jetzt machen.“ In der Final-Serie führen die Berliner immer noch 3:1.

Mannheims Coach Dallas Eakins hatte seine Mannschaft auf einigen Positionen geändert, hob die Teamchemie heraus: „Das ist ein massiver Charakter. Das ist eine eng zusammenstehende Gruppe, die lieben sich sehr und die Leistung heute sagt einiges über diese Kabine.” Siegtorschütz Esposito ergänzt: „Wir waren noch nicht bereit, dass die Serie vorbei ist.“

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zu Spiel 4 der Finalserie der PENNY DEL Playoffs zwischen den Adler Mannheim und den Eisbären Berlin. präsentiert by MagentaSport.

Weiter geht’s mit Eishockey am Samstag. Ab 16.45 Uhr trifft das DEB-Team im 6. Testspiel der WM-Vorbereitung auf Österreich – alles live bei MagentaSport. Finale 5 um die Deutsche Meisterschaft Mannheim gegen Berlin: am Sonntag ab 16 Uhr bei MagentaSport.

Finalserie PENNY DEL Playoffs | Spiel 4 (Modus “Best of 7”)

Eisbären Berlin – Adler Mannheim 3:4 (OT) [Serie: 3:1]

Alle Tore des Spiels


Pucktreffer kann Jonas Müller nicht stoppen

Hart im Nehmen! Jonas Müller bekommt die Scheibe unglücklich ins Gesicht und muss blutend das Eis verlassen. Doch der Berliner kehrt nur wenige Minuten später zurück auf die Bank und kann weitermachen.


Die Stimmen zum 4. Finale

Serge Aubin, Trainer Eisbären Berlin: „Das geht auf uns heute. Wir sind 2 Tore vorne, dann die Strafe in der gegnerischen Zone. Völlig unnötig. Diese 4 Minuten haben das Spiel verändert. Das 3. Tor prallt vom Schiedsrichter ab, unglücklich. In der Overtime ist es immer schwer. Heute ist es nicht zu unseren Gunsten ausgegangen. Das wird aber keinen großen Einfluss auf uns haben. Wir waren nah dran, aber so ist Eishockey manchmal. Wir fahren nach Mannheim und versuchen es da zu vollenden.”

Dallas Eakins, Trainer Adler Mannheim, hatte seine Mannschaft ordentlich umgebaut. Hat spät Wirkung gezeigt: „Diese Jungs hauen sich so rein. In so einem Spiel gegen so einen Gegner zurückzukommen, auf diese Leistung meiner Jungs bin ich sehr stolz. Das ist ein massiver Charakter. Das ist eng zusammenstehende Gruppe, die lieben sich sehr und die Leistung heute sagt einiges über diese Kabine.” Über die Leistung von Johan Christer Mattsson: “Er war exzellent. Wir sind mit ihm gestartet, um einen Funken bei unserem Team zu erzeugen. Franzreb war die ganze Saison über exzellent. Deswegen müssen wir eine Entscheidung fürs nächste Spiel treffen.”

Luke Esposito, Siegtorschütze Adler Mannheim: „Das sagt alles über unser Team. Wir waren noch nicht bereit, dass die Serie vorbei ist. Wir stehen eng zusammen als Gruppe und kämpfen bis zum Ende. Wir sind heute etwas befreiter aufgetreten. Wir sind 3:1 hinten, was soll noch passieren. Wir werden es ihnen so hart wie möglich machen. Ein Spiel nach dem anderen. Ich liebe die Mentalität und die Art und Weise wie wir aufgetreten sind.”

Eishockey live bei MagentaSport

Sonntag, 03.05.2026 (Spiel 5)
ab 16.00 Uhr: Adler Mannheim – Eisbären Berlin

Dienstag, 05.05.2026 (Spiel 6, falls erforderlich)
ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin – Adler Mannheim

Donnerstag, 07.05.2026 (Spiel 7, falls erforderlich)
ab 19.00 Uhr: Adler Mannheim – Eisbären Berlin

Nationalmannschaft der Männer: WM-Test

Samstag, 02.05.2026
ab 16.45 Uhr: Deutschland – Österreich (in Garmisch-Partenkirchen)

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

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