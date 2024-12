Sieg im Spitzenspiel: Deggendorfer SC zwingt die Memmingen Indians in die Knie

Deggendorf. (PM DSC) Es war ein gelungener Abend für 1735 Fans am Sonntagabend in der Festung an der Trat. Mit drei Powerplaytreffern und einem...

Deggendorf. (PM DSC) Es war ein gelungener Abend für 1735 Fans am Sonntagabend in der Festung an der Trat.

Mit drei Powerplaytreffern und einem Endergebnis von 4:1 schickte der Deggendorfer SC die drittplatzierten Memmingen Indians nach Hause und verteidigt damit die Tabellenführung in der Oberliga Süd.

Von der ersten Minute entwickelte sich eine temporeiche und intensive Partie, in der beide Mannschaften um jeden Zentimeter Eis kämpften. In der elften Minute waren es die Deggendorfer, die an diesem Abend erstmals jubelten. Im Powerplay bediente Thomas Greilinger den frei stehenden Marcel Pfänder, der präzise zum 1:0 abschloss. Der DSC hatte nun etwas mehr von der Partie und legte in der 14. Minute nach. Einen tollen Spielzug über Petr Stloukal und Benedikt Schopper vollendete Antonin Dusek zum 2:0 – ebenfalls im Powerplay. Doch auch die Indians erspielten sich gute Möglichkeiten, konnten jedoch Timo Pielmeier nicht überwinden.

Auch im zweiten Abschnitt ging es hin und her. Beide Torhüter zeichneten sich aus, während ebenfalls die Schiedsrichter einiges an Arbeit bekamen. Nach einem Check von Milan Pfalzer an Benedikt Schopper musste der Memminger vorzeitig unter die Dusche, während Petr Stloukal im Anschluss wegen eines Faustkampfs ebenfalls auf der Strafbank Platz nahm. In der 40. Minute fiel allerdings doch noch ein Treffer. Indians-Topscorer Eddy Homjakovs verkürzte in Überzahl für seine Farben auf 2:1.

Im Schlussdrittel erwischten der DSC einen echten Blitzstart. In der 42. Minute war es erneut Marcel Pfänder, der sehenswert auf 3:1 stellte. Die Deggendorfer blieben dran und stellten in der 45. Minute durch einen Gewaltschuss von Julian Elsberger sogar auf 4:1. Im weiteren Drittelverlauf verwalteten die Hausherren das Ergebnis geschickt bis zum Spielende. Damit verteidigt der Deggendorfer SC seine Tabellenführung gegen einen direkten Konkurrenten.

Einen Wermutstropfen gab es für den DSC jedoch zu schlucken. Nach dem Foul von Milan Pfalzer an Benedikt Schopper konnte der Deggendorfer Verteidiger die Partie nicht beenden.

Weiter geht es für das Team von Trainer Jiri Ehrenberger am kommenden Freitag mit dem Derby auf heimischem Eis gegen die Passau Black Hawks.

