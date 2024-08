Sieg im ersten Test fÃ¼r die Olympia-Quali: Ã–sterreich biegt Slowenien in der Overtime

Bled. (PM ÖEHV) Österreichs Herreneishockey Nationalteam lag beim Test in Bled für die Olympia-Qualifikation gegen Slowenien mit 0:1 in Rückstand, ehe Marco Kasper die...

Bled. (PM ÖEHV) Österreichs Herreneishockey Nationalteam lag beim Test in Bled für die Olympia-Qualifikation gegen Slowenien mit 0:1 in Rückstand, ehe Marco Kasper die ÖEHV-Auswahl 57 Sekunden vor dem Ende in die Overtime schoss.

Dort traf erneut Kasper in einer Überzahl zum 2:1-Sieg. Am Samstag gibt’s in Graz ab 16:00 Uhr das „Rückspiel“. Tickets sind HIER erhältlich.

Medienakkreiditierungen für das Testspiel am 24. August in Graz können ab sofort per Mail an markus.riedlmayer@eishockey.at beantragt werden

„Es ist in jedem Fall ein verdienter Sieg“, zeigte sich auch Head Coach Roger Bader nach dem 2:1 zufrieden. Über das gesamte Spiel hinweg, bis auf eine Schwächephase im zweiten Drittel, präsentierte man sich als die dominantere Mannschaft. 40:15 Torschüsse zeigte diese Überlegenheit auch in der Statistik.

Doch der Puck wollte trotz einiger guter Chancen nicht über die Linie. Stattdessen kassierte man direkt nach Ablauf einer Starfe gegen Vinzenz Rohrer das 0:1 in der 35. Minute. Im Schlussdrittel drückte man regelrecht auf den Ausgleich. Speziell in den letzten Spielminuten. Da nahm Roger Bader auch noch ein Timeout und Thomas Höneckl vom Eis. Das Risiko machte sich bezahlt. Marco Kasper traf 57 Sekunden vor Spielende zum 1:1 und sorgte in Überzahl in der Overtime auch für den Siegtreffer zum 2:1.

Marco Kasper: „Es tut immer gut ein Tor zu erzielen und dass wir gewonnen haben. Spielerisch könne wir noch einiges verbessern. Slowenien hat es uns richtig schwer gemacht. Jetzt werden wir noch rasch versuchen uns zu verbessern für nächste Woche.“

Head Coach Roger Bader: „Nach dem ersten Drittel hätten wir eigentlich schon führen müssen, hatten die klar besseren Chancen. Im zweiten Drittel haben wir etwas den Faden verloren und auch ein paar unnötige Strafen genommen. Das hat Slowenien wieder zurück ins Spiel gebracht und sie gingen dann auch in Führung. Das letzte Drittel haben wir dominiert. Der Ausgleich hätte auch früher fallen können, der Sieg dann vielleicht auch schon nach 60 Minuten. Dass wir am Schluss belohnt werden in der Overtime war jedenfalls verdient. Der Teamspirit und die Energie in der Mannschaft waren gut. Nach 40 Minuten habe ich eingemahnt, dass wir etwas zu verspielt und verschnörkselt gespielt haben und nicht diese geradlinige Art, die uns eigentlich auszeichnet. Das haben wir im letzten Drittel korrigiert.“

Slowenien vs. Österreich 1:2 n.V. (0:0,1:0,0:1,0:1)

Do., 22. August 2024, 19:00 Uhr, Bled

Torschütze Slowenien: Rok Macuh (37.)

Torschütze Österreich: Marco Kasper (60., 63./PP1)