Sieg gegen den EV FÃ¼ssen! ESVK-Heimpremiere vor 887 Zuschauern durchaus gelungen

Kaufbeuren. (PM ESVK) Endlich! Nach langer Zwangspause gab es am Freitagabend wieder Profi-Eishockey in der erdgas schwaben arena zu sehen und das immerhin vor 867 hockeyhungrigen Fans.

Im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison, stand mit dem Spiel ESV Kaufbeuren gegen EV Füssen direkt ein Klassiker auf dem Programm. Viel hatte sich getan in den vergangenen Monaten und Paukenschläge wie Neu-Trainer Rob Pallin, das Sturmduo Tyler Spurgeon und John Lammers, sowie die kurzfristige Rückkehr von ESVK Urgestein Patrick Reimer, wurden natürlich mit besonders großer Spannung erwartet.

Es kommt kurz Gänsehautstimmung auf, als die Scheibe nach langer Abwesenheit wieder über das Kaufbeurer Eis rutscht und der Oberligist aus Füssen macht direkt klar, dass er sich für dieses Testspiel einiges vorgenommen hat. Samuel Payeur prüft nach zwei Minuten als Erster den Kaufbeurer Keeper Stefan Vajs mit einem verdeckten Schuss. Kurz darauf scheitert Marc Besl im Trikot des EVF beim Torabschluss, ehe Max Oswald die erste Kaufbeurer Torchance an die Schoner von Benedikt Hötzinger abschließt. Fünf Minuten sind gespielt und auf dem Eis findet nun ein offener Schlagabtausch statt. Philip Krauß setzt die Scheibe knapp an Stefan Vajs vorbei an das Außennetz, Sami Blomqvist und Tyler Spurgeon finden im Gegenzug ihren Meister im Schlussmann der Gäste. Jetzt leichte Vorteile für die Hausherren, die zweite Sturmreihe mit John Lammers, Tyler Spurgeon und Patrick Reimer setzen sich im Angriffsdrittel fest, aber Benedikt Hötzinger hält seinen Kasten sauber. Auf der Gegenseite sorgt erst Marc Besl für Betrieb vor dem Tor und in der neunten Spielminute klingelt es dann im ESVK Tor. Philip Krauß wird von Lubos Velebny auf die Reise geschickt und setzt die Scheibe aus spitzem Winkel unter die Latte zur 0:1 Führung für die Gäste. Bei den Jokern stimmt es oftmals noch nicht in der Abstimmung und so bringt auch das erste Überzahlspiel nichts Nennenswertes ein. Besser macht es der EVF bei seinem ersten Powerplay, die Gäste wirken eingespielter und nehmen Stefan Vajs ordentlich unter Beschuss, der hält in dieser Phase aber stark. In den letzten Minuten des ersten Drittels kommen die Rotgelben dann wenigstens noch zu einigen guten Abschlüssen, aber Tobi Wörle und Branden Gracel ziehen jeweils knapp am Gehäuse vorbei. Somit geht es etwas überraschend mit 0:1 zum Pausentee.

Und weiter geht es mit Drittel Zwei, in dem auch wieder der Eislaufverein aus Füssen den besseren Start erwischt, Marco Deubler trifft aber freistehend nur am Tor vorbei. Dann die bisher schönste Kombination der Joker, John Lammers bringt die Scheibe auf den zentral positionierten Tobi Wörle, aber wieder ist bei Hötzinger Endstation. Kurz darauf rutscht die Scheibe nach einem Ketterer Schuss von der Blauen Linie durch die Schoner des Füssener Keepers, trudelt aber nur an den Pfosten. Ein Weckruf für die Hausherren, die die Schlagzahl jetzt deutlich erhöhen. Das zahlt sich in Minute 27 endlich aus, Tyler Spurgeon legt ab auf John Lammers, von dort geht es weiter auf Patrick Reimer und der vernascht Benedikt Hötzinger mit zwei schnellen Bewegungen unhaltbar mit der Rückhand. Nach dem Ausgleich nun der ESVK klar am Drücker und die Gäste wissen sich nur mit unfairen Mitteln zu helfen, wodurch die Joker zu einer doppelten Überzahl kommen. Die Scheibe läuft wie am Schnürchen, Patrick Reimer zieht ab, der Schuss wird in die Mitte vor die Füße von Tyler Spurgeon abgewehrt, der trocken zur 2:1 Führung in der 30. Minute einnetzt. Die Wertachstädter setzen direkt nach, Tyler Spurgeon zeigt seine enorme Stärke am Bullypunkt und gewinnt dort jede Scheibe. In dieser Phase der Kaufbeurer Überlegenheit fällt der Ausgleich der Füssener. Philip Krauß, der von Kaufbeuren mit einer Förderlizenz ausgestattet in den Farben der Gäste aufläuft, erwischt bisher einen echten Sahnetag. Antrittsstark tankt er sich bis vor das Tor von Stefan Vajs und lässt diesem keine Abwehrchance. Im Anschluss steht Florian Stauder plötzlich völlig frei vor dem Kaufbeurer Tor scheitert aber knapp. Im direkten Gegenstoß schnappt sich Branden Gracel das freiliegende Hartgummi im Angriffsdrittel, zieht in Mitte und schiebt zur erneuten Joker-Führung ein. Wieder antworten die Gäste mit Topchancen und Stefan Vajs hat alle Hände voll zu tun. Kurz vor der Sirene erhöhen die Hausherren aber auf 4:2. Julian Eichinger passt die Scheibe schön auf den am kurzen Pfosten lauernden John Lammers und der versenkt humorlos. Mit der Zwei Tore Führung geht es für den ESV in die Pause.

Körperbetonter Start der Rotgelben in das Schlussdrittel, die Checks werden zu Ende gefahren und dass obwohl man in Unterzahl beginnen muss. Eine anschließende Überzahl für Kaufbeuren bleibt ohne nennenswerte Aktionen, insgesamt wird es aber zusehendes ruppiger auf dem Eis. Die Folge sind einige Strafzeiten. Lubos Velebny sorgt in der 46. Minuten endlich einmal wieder für einen Torabschluss, hämmert den Puck aber knapp am ESVK Kasten vorbei. Dann eine unschöne Szene, Samuel Payeur trifft bei seinem Check den Kopf von Max Oswald, der glücklicherweise aus eigener Kraft wieder aufstehen kann und kassiert dafür eine 2+10 Minuten Strafe. Der EVF also weiter geschwächt und der ESVK jetzt mit viel Scheibenbesitz. Tobi Wörle und Max Lukes erspielen sich immer wieder Topchancen, scheitern aber letztlich am hervorragenden Benedikt Hötzinger, oder an sich selbst. Wieder Powerplay für Rotgelb und John Lammers und Tyler Spurgeon zeigen, dass sie nicht zum ersten Mal nebeneinander stürmen und lassen die Scheibe sehr gut laufen, dadurch kommt Neu-Kapitän Alex Thiel frei zum Schuss und erneut ist es der EVF Schlussmann der seine Mannschaft im Spiel hält. Die Füssener, in Person von Marco Deubler, kommen Ihrerseits zu einer Entlastung, als er sich die Scheibe im Kaufbeurer Drittel erkämpft, auf Stefan Vajs läuft, dabei aber zweiter Sieger bleibt. Die Rotgelben formieren im Anschluss einmal mehr ihre Überzahlformation, der Schuss von Reimer geht an die Torlatte, findet von dort den Weg zu Alex Thiel der ebenfalls direkt abzieht, Tyler Spurgeon fälscht ab und es steht 5:2 nach 53 gespielten Minuten. Vier Minuten später gelingt dem 46jährigen Oldie der Füssener, Eric Nadeau, fast der Anschlusstreffer, aber er trifft nur das Außennetz. Jetzt dreht die erste Reihe der Joker noch mal auf und kombiniert sich sehenswert in den Slot, doch auch Sami Blomqvist muss erfahren, dass Benedikt Hötzinger an diesem Abend nicht so leicht zu überwinden ist. Kurz vor Ende schon wieder Überzahl für die Gastgeber, Julian Eichinger lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, spielt in allerletzter Sekunde einen Pass auf John Lammers, der direkt zum 6:2 Endstand für Kaufbeuren verwandelt. Ein absolut unterhaltsames Testspiel, zwischen alten Bekannten geht zu Ende. Endlich wieder Eishockey.