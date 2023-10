Sieg fÃ¼r die Haie im LÃ¤ndle!

Artikel anhören Innsbruck. (PM Haie) Der HCI holt nach dem Sieg über den KAC die nächsten drei Punkte. Die Haie gewinnen bei den Pioneers...

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI holt nach dem Sieg über den KAC die nächsten drei Punkte. Die Haie gewinnen bei den Pioneers mit 4:2.

Die ersatzgeschwächten Haie (Ulmer, Steffler krank; Halbert gesperrt) haben in der Vorarlberghalle zwar den besseren Start, gleich ein erstes Powerplay, können die Chancen allerdings nicht nutzen. Das erste Powerplay der Gastgeber bringt die Pioneers dann richtig ins Spiel, und in Führung. Daniel Woger (6.) schließt eine schöne Kombination zum 1:0 ab. Die Partie danach ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Pioneers, aber keinen Toren mehr im ersten Drittel.

Auch im Mittelabschnitt sind die Haie zu Beginn die aggressivere Mannschaft, und jetzt klappts auch mit dem Toreschießen. Die Tiroler nutzen fünf schwache Minuten der Vorarlberger, um die Partie komplett zu drehen. Kevin Roy (22.), Corey Mackin (24.) und Brady Shaw (27.) treffen jeweils im Nachsetzen, plötzlich steht es 3:1 für die Haie.

Doch die Pioneers schlagen in Person von Luka Maver nur eine halbe Minute später zurück, schaffen den Anschlusstreffer. Von da an ist das Spiel wieder ausgeglichen, der HCI bringt den knappen Vorsprung aber in die Kabine.

Im Schlussdrittel haben die Tiroler die besseren Möglichkeiten, die Pioneers brauchen lange um gefährlich zu werden. Die Haie lassen wenig zu, erst gegen Ende der Partie wird es noch einmal eng. Christian Bull trifft für die Gastgeber nur die Stange, Buitenhuis muss das einen oder andere Mal klären. Für die Entscheidung sorgt Anders Krogsgaard in der letzten Minute. Der Defender trifft aus dem eigenen Drittel ins leere Tor der Vorarlberger. Die Pioneers hatten kurz zuvor Goalie Madlener vom Eis genommen.

Der HC TIWAG Innsbruck feiert bei der bisherigen Überraschungsmannschaft der Saison, den Pioneers Vorarlberg, einen wichtigen, aber hart erkämpften 4:2-Erfolg. Die Liga macht jetzt Pause. Für die Haie steht am Mittwoch das Auswärtsspiel in Aalborg in der Champions Hockey League auf dem Programm.

Pioneers Vorarlberg – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 2:4 (1:0,1:3,0:1)

Tore: Woger (6./PP1), Maver (27.) bzw. Roy (22.), Mackin (24.), Shaw (27./GWG), Krogsgaard (60./EN);

