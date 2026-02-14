Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Dresdner Eislöwen Sieg für die Eislöwen in Litvinov
Dresdner Eislöwen

Sieg für die Eislöwen in Litvinov

14. Februar 20261 Mins read78
Share
Rourke Chartier von Dresdner Eislöwen - © Moritz Eden / City-Press
Share

Dresden. (PM Eislöwen) Am Valentinstag waren die Dresdner Eislöwen zu einem Freundschaftsspiel beim HC VERVA Litvínov zu Gast.

Verzichten mussten die Blau-Weißen lediglich auf Connor Korte, der angeschlagen fehlte, sowie auf Felix Krüger, der sich aktuell in Leipzig befindet. Zwischen den Pfosten begann Janick Schwendener.

Die Eislöwen starteten engagiert in die Partie und erspielten sich früh Vorteile. Travis Turnbull und Tomas Sykora sorgten mit ihren Treffern für eine Zwei-Tore-Führung der Sachsen. Mit zunehmender Spieldauer fanden jedoch auch die Hausherren besser ins Spiel und verkürzten in der 15. Minute auf 1:2. Mit diesem knappen Vorsprung für die Eislöwen ging es in die erste Drittelpause.

Im Mittelabschnitt bestimmten zunächst Strafzeiten das Geschehen. Nach einem Bandencheck bot sich den Eislöwen die erste Überzahlsituation der Partie, die jedoch ungenutzt blieb. Kurz darauf musste Trevor Parkes wegen Behinderung auf die Strafbank, doch die Gäste verteidigten in Unterzahl konzentriert und überstanden diese. Wenig später folgte die nächste Strafe, nachdem Sebastian Gorcik wegen Beinstellens in die Kühlbox musste. Auch hier hielten die Elbestädter dagegen und setzten sogar einen Konter, der jedoch nicht zum Torerfolg führte. In der 33. Minute gelang Litvínov schließlich der Ausgleich zum 2:2. Weitere Treffer fielen bis zur zweiten Pause nicht mehr.

Im letzten Drittel kämpfen sich die Eislöwen in die Partie zurück, erspielten sich Möglichkeiten und überstanden die Strafzeit von Bruno Riedl. Wenig später gelang es Rourke Chartier, die Eislöwen in Front zu bringen. Kurz darauf baute Tomas Andres die Dresdner Führung aus. Es folgte noch eine Strafe gegen die Hausherren, aber es blieb bis zur Schlusssirene bei dem Spielstand. Somit sicherten sich die Sachsen den 4:2-Erfolg.

Gerry Fleming, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir sind gut in die Partie gestartet und haben von Beginn an viele Sachen richtig gemacht. Im Mitteldrittel sind wir dann ein wenig von unserem Game Plan abgewichen, da hat uns die Klarheit in einigen Aktionen gefehlt. Janick Schwendener hat uns mit starken Saves im Spiel gehalten. Im Schlussdrittel haben wir wieder zu unserem Plan zurückgefunden, konsequent gespielt und uns mit den Toren belohnt.“

753
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Folgt uns

Share
Previous post Wechsel hinter der Bande bei den Saale Bulls: Headcoach Marko Raita freigestellt, Sportchef Christian Hommel übernimmt mit Co-Trainer Aki-Petteri Pöyry bis Saisonende

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Dresdner EislöwenTransfer-News

Dresdner Eislöwen geben auch Andrew Yogan ab

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen und Stürmer Andrew Yogan haben sich...

By6. Februar 2026
Dresdner EislöwenDüsseldorfer EGTransfer-News

Düsseldorfer EG verpflichtet Verteidiger der Dresdner Eislöwen

Düsseldorf. (PM DEG / PM Eislöwen) Die Düsseldorfer EG verstärkt sich für...

By4. Februar 2026
Dresdner EislöwenTransfer-News

Einvernehmliche Vertragsauflösung: David Rundqvist wechselt zum EV Landshut

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen und Stürmer David Rundqvist haben sich...

By31. Januar 2026
Dresdner EislöwenTransfer-News

Dresden: „Schwendi“ bleibt! Und das ligenunabhängig

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen setzen ein klares Zeichen für Kontinuität...

By28. Januar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten