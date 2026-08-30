Sieg am Pulverturm: Linzer feiern ersten Erfolg in der Pre-Season

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz gewinnen auswärts in Straubing ihr erstes Testspiel in dieser Saison.

Die Linzer legen einen guten Start hin, doch die Tigers gleichen aus und erspielen sich selbst die Führung. Die Stahlstädter lassen nicht locker und erkämpfen sich in der Overtime den 4:2-Auswärtssieg.

Straubing Tigers – Steinbach Black Wings 3:4 n.V. (1:1; 1:0; 1:2, 0:1)

Tore: 0:1 Kyle Topping (17. Min); 1:1 Marcel Brandt (19. Min); 2:1 Jamieson Rees (38. Min); 2:2 Niklas Würschl (44.Min); 2:3 Emilio Romig (47. Min); 3:3 Tyler Madden (58. Min); 3:4 Brady Shaw (61. Min)

Nach dem wenig erfolgreichen Heimspiel gegen die Straubing Tigers am Freitag hatten die Oberösterreicher heute die Möglichkeit, sich bei den Tigers zu revanchieren. Auch für die Auswärtspartie nahm man wieder Änderungen im Line-Up vor. So rückten Henrik Neubauer und Trenton Bliss wieder in die Aufstellung, während Patrick Söllinger und Graham Knott am Sonntagnachmittag pausierten. Paul Eder musste verletzungsbedingt in der Stahlstadt bleiben. Aufs Eis geführt wurden die Starting-Six der Oberösterreicher von ihrem Goalie Dylan Wells.

Nach nicht einmal einer Minute verbuchten die Hausherren ihren ersten Warnschuss der Partie. Stefan Loibl kam zentral an die Scheibe und testete Dylan Wells im linken Eck. Drei Minuten später gelang dem vierfachen Torschützen der Tigers vom Freitag der erste Treffer des Abends. Die Stahlstädter lernten jedoch aus ihrem Fehler und stellten sich geschickt vor das Gehäuse, um jegliche Lücke zu schließen. In der 6. Minute wurde es dann brandgefährlich vor dem Linzer Kasten. Mario Zimmermann feuerte auf den Torhüter der Stahlstädter ab. Dieser kam zu Boden, konnte die Scheibe aber noch gerade rechtzeitig wegbugsieren. Zwei Minuten später folgte die nächste Gelegenheit, als Dylan Wells den Torraum aufgrund einer Parade verließ und Straubing sofort die Möglichkeit zum Rebound ergriff. Zum Glück der Linzer verfehlte der Puck das Tor. Eine Minute später erwischte es die Gäste mit einer Strafe, als Gerd Kragl aufgrund eines Beinstellens in die Kühlbox geschickt wurde. Die Linzer überstanden die zwei Minuten in Unterzahl ohne Gegentor. Auch im weiteren Verlauf des ersten Spielabschnitts konnte Straubing den Ton angeben. In der 13. Minute konnte Gerd Kragl die Linzer noch im letzten Augenblick retten, als der Puck hinter Dylan Wells gefährlich nahe vor der Torlinie liegen blieb. Er reagierte schnell und brachte das Spielgerät aus der Gefahrenzone. Zwei Minuten später konnten sich auch die Gäste kurz in der Offensive festsetzen. Nach dem Zuspiel von Emilio Romig auf Brady Shaw lenkte dieser die Scheibe zu Kyle Topping, der den Puck im langen Eck versenkte und in der 17. Minute auf 1:0 aus Sicht der Gäste stellte. Die Oberösterreicher schienen durch den Treffer Energie zu tanken und konnten gleich die nächste Aktion verbuchen. Marlon Tschofen versuchte es mit einem guten Schuss, doch dieser geriet zu zentral und stellte für Florian Bugl kein großes Problem dar.In der letzten Minute vor der ersten Pause flogen kurzerhand die Fäuste. Emilio Romig wurde daraufhin wegen übertriebener Härte auf die Strafbank geschickt. Nach nur drei Sekunden konnte Straubing die Überzahl bereits ausnutzen und Marcel Brandt erzielte den Ausgleich (19. Minute). Nur wenig später ergab sich der nächste Fight auf dem Eis, woraufhin beide Seiten jeweils zwei Strafminuten erhielten. Bei den Linzern erwischte es Philipp Wimmer, bei den Tigers musste Alex Green aussetzen. Beide Strafen wurden mit ins zweite Drittel genommen.

Straubing schießt sich in Führung

Die zwei Minuten im Vier-gegen-Vier vergingen ohne Großchancen auf beiden Seiten. Nur eine Minute später wurden erneut auf beiden Seiten Strafen verteilt. So mussten Niklas Würschl und Max Bleicher auf die Strafbank. Es ging im Fünf-gegen-Fünf weiter und die Oberösterreicher gingen in die Offensive. Nach dem Zuspiel von Brian Lebler schloss Henrik Neubauer auf den Kasten ab, doch Bugl konnte parieren. In den darauffolgenden Minuten versuchten die Hausherren, wieder die Oberhand zu gewinnen, die Stahlstädter hielten jedoch gut dagegen. Beinahe gelang den Gästen in der 32. Minute der Führungstreffer. Shawn St-Amant brachte die Scheibe nach vorne in Richtung des Goalies der Tigers, dieser war jedoch zur Stelle. Der zweite Spielabschnitt verlief auf Augenhöhe und beide Mannschaften lieferten sich einen fairen Kampf. Zu einem denkbar guten Zeitpunkt schwächten sich die Straubinger in der 35. Minute selbst. Spencer Kersten musste aufgrund eines Beinstellens für zwei Minuten in die Kühlbox und die Linzer starteten in ihr nächstes Powerplay. Die Oberösterreicher belagerten den Kasten von Bugl, brachten die Scheibe jedoch nicht im Tor unter. So überstanden auch die Hausherren ihr Unterzahlspiel ohne Gegentreffer. Nur wenig später waren es die Tigers selbst, die sich in Führung spielen konnten. Jamieson Rees brachte den Puck hinter Wells ins Tor und stellte auf 2:1 (38. Minute). Eine Minute später folgte die nächste Strafe für Linz: Christoph Tialler musste wegen eines Crosschecks auf die Strafbank. Eine weitere Minute danach verabschiedeten sich die beiden Mannschaften in die zweite Pause des Abends.

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