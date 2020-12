Siebter Streich â€“ Huskies gewinnen 4:3 nach PenaltyschieÃŸen in Dresden

Kassel. (PM Huskies) Der Lauf der Kassel Huskies geht weiter: Beim letzten Spiel des Jahres gab es für die Schlittenhunde einen 4:3-Sieg nach Penaltyschießen...

Kassel. (PM Huskies) Der Lauf der Kassel Huskies geht weiter: Beim letzten Spiel des Jahres gab es für die Schlittenhunde einen 4:3-Sieg nach Penaltyschießen bei den Dresdner Eislöwen. Nach schwachem Beginn steigerten sich die Huskies und feierten am Ende ihren siebten Sieg in Serie.

Das Team von Tim Kehler trat dabei mit der Mannschaft an, die zwei Tagen zuvor den EC Bad Nauheim mit 8:0 vom Eis fegte. Einzig im Tor gab es den Wechsel von Leon Hungerecker zu Jerry Kuhn.

Doch mit dem ersten Drittel in der sächsischen Landeshauptstadt konnten die Huskies keineswegs an die teils glorreiche Vorstellung in Bad Nauheim anknüpfen. Schon nach wenigen Minuten verpasste Eislöwen-Topscorer Knackstedt die Dresdner Führung. Der Center traf nur den linken Innenpfosten. Kurze Zeit später vergab Brett Cameron per Rückhand die beste Huskies-Chance des Drittels. Fortan waren es zumeist die Gastgeber, die sich Chancen erspielten. In Überzahl prüfte Ex-Husky Toni Ritter Jerry Kuhn, der mit einem starken Reflex den Rückstand verhinderte (10.). Drei Minuten später war der Kasseler Goalie dann allerdings machtlos. Ein verdeckter und abgefälschter Schuss von Elvijs Biezais rutsche Kuhn durch. Bezeichnend für das Kasseler Spiel im ersten Drittel waren zwei Szenen in der 17., bzw. 20. Spielminute. Ein Zwei-auf-Eis-Konter von Trivino und Laub, sowie ein Drei-auf-Zwei bei eigener Unterzahl wurden jeweils durch technische Fehler kläglich vergeben. So ging es zum ersten Mal seit längerer Zeit für die Nordhessen mit einem Rückstand in die Pause.

Dort fand Huskies-Trainer Tim Kehler scheinbar die richtigen Worte, denn seine Mannschaft war ab dem Start des zweiten Drittels hellwach und spielte besser auf. Nur 41 Sekunden waren gespielt, da verwertete Corey Trivino ein Cameron-Zuspiel mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel zum 1:1 (21.). Drei Minuten später rutscht ein von Spitzner abgefälschter Tramm-Schuss nur Zentimeter am Pfosten vorbei. Genau in dieser Drangphase der Huskies schlugen die Dresdner eiskalt zu. Steve Hanusch schloss einen Schnellangriff per trockenem Handgelenksschuss in den kurzen Winkel zum 2:1 aus Eislöwen-Sicht ab (27.). Die Schlittenhunde brauchten einige Minuten, um diesen Treffer zu verdauen. Jerry Kuhn verhinderte stark gegen Toni Ritter einen höheren Rückstand (31.). Vier Minuten vor Drittelende setzten die Huskies dann den nächsten Treffer. Ryon Moser nutze einen Abpraller und musste die Scheibe nur noch ins leere Tor einschieben – 2:2. Kurz vor der zweiten Pause hätten die Huskies dann sogar in Führung gehen können. Allerdings brachte Brett Cameron die Scheibe nicht an Vieregge vorbei (39.).

Im Schlussdrittel setzten die Huskies den guten Trend des Mitteldrittels fort. Nach drei Minuten verpasste Clarke Breitkreuz einen scharfen Valentin-Pass. Kurze Zeit später gingen die Nordhessen erstmals in Führung. Wenige Augenblicke nach Ablauf der ersten Kasseler-Überzahl bediente Breitkreuz mit einem No-Look-Pass Philippe Cornet. Der Franko-Kanadier verwerte das Zuspiel am langen Pfosten zum 3:2 (46). Nach der Führung blieben die Huskies am Drücker. Zunächst scheiterte Cornet an Vieregge (49.), dann traf Joel Keussen nur die Unterkante der Latte (56.). Aber die Führung der Schlittenhunde sollte, auch durch einige nicht gegebener Strafen, nicht bis zum Schluss reichen. In der 59. Minute drosch Toni Ritter die Scheibe aus vollem Lauf zum 3:3 in die Maschen. Mit diesem Stand endete die reguläre Spielzeit. Es folgte Overtime.

Und da in der Verlängerung beide Mannschaften trotz guter Einschussgelegenheiten keinen Treffer erzielen konnten, musste das Penaltyschießen entscheiden. Dort traf für die Eislöwen nur Roope Ranta, bei den Huskies verwandelten Lukas Laub und Troy Rutkowski ihre Versuche. Somit bleiben die Huskies auch im siebten Spiel in Serie ungeschlagen.

Knappe Niederlage gegen Spitzenreiter Kassel

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben einen Sieg zum Abschluss des Jahres knapp verpasst. Im Heimspiel gegen den Tabellenführer der DEL2 aus Kassel mussten sich die Blau-Weißen beim Debüt von Trainer Andreas Brockmann mit 3:4 nach Penaltyschießen geschlagen geben. Nick Jordan Vieregge begann im Tor, weil Riku Helenius, wie auch Dennis Swinnen kurzfristig angeschlagen ausfielen.

Nach nur 40 Sekunden hatte Eislöwen-Kapitän Jordan Knackstedt bereits die erste Großchance für die Dresdner. Sein Schuss landete aber am Pfosten. Besser machte es Elvijs Biezais bei seinem Comeback in der 13. Minute. Der Lette beförderte die Scheibe zur 1:0-Führung über die Linie.

Im zweiten Drittel kamen die Huskies schnell zum Ausgleich. Corey Trivino traf zum 1:1 (21.). Aber die Eislöwen ließen sich vom Gegentreffer nicht zurückwerfen und gingen ihrerseits wieder in Führung. Steve Hanusch erzielte in der 27. Minute das 2:1. Aber dabei blieb es nicht. Ryon Moser markierte für die Gäste den 2:2-Ausgleich (36.)

Im Schlussabschnitt konnten diesmal die Gäste aus Hessen vorlegen. Philippe Cornet besorgte den dritten Treffer für Kassel (46.), aber die Eislöwen wollten sich nicht so schnell geschlagen geben. In der 59. Minute belohnte sich das Brockmann-Team mit dem 3:3-Ausgleich durch Toni Ritter. Das Spiel ging in die Verlängerung, wo Nick Jordan Vieregge mit Glanzparaden sein Team im Spiel hielt. Die Entscheidung musste schließlich das Penaltyschießen bringen. Dort war das Glück auf Seiten der Huskies.

Andreas Brockmann, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben druckvoll gespielt – genau wie wir es wollten. Das erste Drittel war wirklich hervorragend. Im zweiten Drittel hat uns Kassel sehr unter Druck gesetzt. Aber mir hat gut gefallen, dass wir uns durchgekämpft haben. Am Schluss hat uns Nick Jordan Vieregge mit seinen 18 Jahren wirklich im Spiel gehalten. Penaltyschießen ist dann auch ein wenig Glückssache.“