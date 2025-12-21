Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL EHC Red Bull München Siebter Sieg in Folge: Red Bull München gewinnt auch bei den Pinguins Bremerhaven
EHC Red Bull MünchenFischtown Pinguins

Siebter Sieg in Folge: Red Bull München gewinnt auch bei den Pinguins Bremerhaven

Hager: „Die drei Punkte haben wir uns im letzten Drittel erarbeitet“

21. Dezember 20252 Mins read51
Share
Kampf um den Puck - © Mathias Renner / City-Press
Share

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München gewann am 30. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 das Auswärtsspiel bei den Pinguins Bremerhaven mit 6:3 (1:0|0:2|5:1) und baute seine Erfolgsserie auf sieben Siege aus.

Vor 4.767 Zuschauern erzielten Veit Oswald, Patrick Hager (2), Yasin Ehliz, Philipp Krening und Chris DeSousa die Tore für die Mannschaft von Trainer Oliver David.

Spielverlauf
Beide Mannschaften drückten von Beginn an aufs Tempo, ohne die Kontrolle aufzugeben. In einem ansehnlichen Spiel blieben deshalb klare Torchancen zunächst aus – bis in die achte Minute: Da brachte Oswald die Red Bulls nach einer Kombination mit DeSousa mit 1:0 in Führung. Es war ein Duell auf Augenhöhe, in dem die Pinguins gegen Drittelende offensiver wurden. Weil die Münchner Defensive konsequent verteidigte, stand es aber 1:0 nach 20 Minuten.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Bremerhaven den besseren Start. Ein Powerplay brachte noch keinen Erfolg – kurz nach Ablauf der Strafe erzielte Jan Urbas im Nachschuss den Ausgleich (23.). Wenig später stand die Latte dem Doppelschlag im Weg. Auf der anderen Seite verpassten Jeremy McKenna (25.) und DeSousa (26.) knapp die erneute Münchner Führung. Das Spiel war weniger intensiv als vor der Pause, Chancen gab es dennoch und eine nutzte das Heimteam: Miha Verlic traf in Überzahl zum 2:1 (36.). Damit ging es in die zweite Pause.

Im Schlussabschnitt prägten die Specialteams das Spielgeschehen: Vier Münchner verhinderten in Unterzahl mit hohem Einsatz zunächst den dritten Gegentreffer, ehe Kapitän Hager in Überzahl zum Ausgleich traf (45.). Nur 33 Sekunden später brachte Urbas die Pinguins erneut in Führung – ebenfalls im Powerplay (46.). In der Folge nahm die Partie weiter Fahrt auf. Der viermalige deutsche Meister erhöhte die Schlagzahl und drehte das Spiel: Ehliz besorgte in seinem 800. DEL-Spiel den erneuten Ausgleich (50.), ehe Krening den Doppelschlag perfekt machte (51.). Hager erhöhte mit einem Unterzahltreffer auf 5:3 (54.). Als die Pinguins mit dem Extra-Angreifer volles Risiko gingen, markierte DeSousa mit einem Schuss ins leere Tor den 6:3-Endstand.

Patrick Hager: „Nach den beiden Niederlagen gegen Bremerhaven in dieser Saison haben wir uns viel vorgenommen. Der Start war gut, im zweiten Drittel haben sie uns dann ihren Stempel aufgedrückt. Was uns auszeichnet, ist, dass wir so stark zurückkommen können. Die drei Punkte haben wir uns im letzten Drittel erarbeitet.“

Tore:
0:1 | 07:34 | Veit Oswald
1:1 | 22:32 | Jan Urbas
2:1 | 35:07 | Miha Verlic
2:2 | 44:48 | Patrick Hager
3:2 | 45:21 | Jan Urbas
3:3 | 49:57 | Yasin Ehliz
3:4 | 50:41 | Philipp Krening
3:5 | 53:35 | Patrick Hager
3:6 | 57:22 | Chris DeSousa
Zuschauer: 4.767

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

830
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Bozen stolpert zuhause gegen Wien – Die Capitals siegen in der Sparkasse Arena

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +EHC Red Bull MünchenSchwenninger Wild Wings

Veit Oswald: „Wir haben einen guten Teamgeist“ – Red Bull München feiert gegen die Schwenninger Wild Wings den zehnten Heimsieg in Folge

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München gewann am 29....

By18. Dezember 2025
! +EHC Red Bull MünchenInjury list

München: Kastner, Brooks und Sinn mehrere Wochen nicht verfügbar

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München muss in den...

By17. Dezember 2025
EHC Red Bull MünchenNürnberg Ice Tigers

Nächster Heimsieg: Red Bull München baut seine Erfolgsserie gegen die Nürnberg Ice Tigers aus

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München siegte am 28....

By15. Dezember 2025
! +EHC Red Bull MünchenKölner Haie

Achter Heimsieg in Folge: Red Bull München gewinnt Topspiel gegen Köln nach Verlängerung

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München gewann am 27....

By10. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten