Siebter Sieg in Folge: Red Bull München gewinnt auch bei den Pinguins Bremerhaven

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München gewann am 30. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 das Auswärtsspiel bei den Pinguins Bremerhaven mit 6:3 (1:0|0:2|5:1) und baute seine Erfolgsserie auf sieben Siege aus.

Vor 4.767 Zuschauern erzielten Veit Oswald, Patrick Hager (2), Yasin Ehliz, Philipp Krening und Chris DeSousa die Tore für die Mannschaft von Trainer Oliver David.

Spielverlauf

Beide Mannschaften drückten von Beginn an aufs Tempo, ohne die Kontrolle aufzugeben. In einem ansehnlichen Spiel blieben deshalb klare Torchancen zunächst aus – bis in die achte Minute: Da brachte Oswald die Red Bulls nach einer Kombination mit DeSousa mit 1:0 in Führung. Es war ein Duell auf Augenhöhe, in dem die Pinguins gegen Drittelende offensiver wurden. Weil die Münchner Defensive konsequent verteidigte, stand es aber 1:0 nach 20 Minuten.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Bremerhaven den besseren Start. Ein Powerplay brachte noch keinen Erfolg – kurz nach Ablauf der Strafe erzielte Jan Urbas im Nachschuss den Ausgleich (23.). Wenig später stand die Latte dem Doppelschlag im Weg. Auf der anderen Seite verpassten Jeremy McKenna (25.) und DeSousa (26.) knapp die erneute Münchner Führung. Das Spiel war weniger intensiv als vor der Pause, Chancen gab es dennoch und eine nutzte das Heimteam: Miha Verlic traf in Überzahl zum 2:1 (36.). Damit ging es in die zweite Pause.

Im Schlussabschnitt prägten die Specialteams das Spielgeschehen: Vier Münchner verhinderten in Unterzahl mit hohem Einsatz zunächst den dritten Gegentreffer, ehe Kapitän Hager in Überzahl zum Ausgleich traf (45.). Nur 33 Sekunden später brachte Urbas die Pinguins erneut in Führung – ebenfalls im Powerplay (46.). In der Folge nahm die Partie weiter Fahrt auf. Der viermalige deutsche Meister erhöhte die Schlagzahl und drehte das Spiel: Ehliz besorgte in seinem 800. DEL-Spiel den erneuten Ausgleich (50.), ehe Krening den Doppelschlag perfekt machte (51.). Hager erhöhte mit einem Unterzahltreffer auf 5:3 (54.). Als die Pinguins mit dem Extra-Angreifer volles Risiko gingen, markierte DeSousa mit einem Schuss ins leere Tor den 6:3-Endstand.

Patrick Hager: „Nach den beiden Niederlagen gegen Bremerhaven in dieser Saison haben wir uns viel vorgenommen. Der Start war gut, im zweiten Drittel haben sie uns dann ihren Stempel aufgedrückt. Was uns auszeichnet, ist, dass wir so stark zurückkommen können. Die drei Punkte haben wir uns im letzten Drittel erarbeitet.“

Tore:

0:1 | 07:34 | Veit Oswald

1:1 | 22:32 | Jan Urbas

2:1 | 35:07 | Miha Verlic

2:2 | 44:48 | Patrick Hager

3:2 | 45:21 | Jan Urbas

3:3 | 49:57 | Yasin Ehliz

3:4 | 50:41 | Philipp Krening

3:5 | 53:35 | Patrick Hager

3:6 | 57:22 | Chris DeSousa

Zuschauer: 4.767

