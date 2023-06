Siebte Saison in Weißrot für Angelo Miceli

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, den Vertrag mit Angelo Miceli um ein weiteres Jahr für die Saison 2023/24 verlängert...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, den Vertrag mit Angelo Miceli um ein weiteres Jahr für die Saison 2023/24 verlängert zu haben.

Der 29-jährige Italo-Kanadier ist in den Jahren zu einem waschechten Südtiroler geworden. Nach drei Saisonen zwischen AHL und ECHL ist er 2017 in die Talferstadt gekommen und hat diese nie mehr verlassen. Zugleich wurde er zu einem der Lieblingsspieler der Fans und hat hier Wurzeln geschlagen. Seine Statistiken sprechen für sich: in 338 offiziellen Begegnungen zwischen Meisterschaft und Champions Hockey League hat er es auf 203 Punkte (79 + 124) gebracht, eine EBEL gewonnen und zweimal das Finale erreicht, zusätzlich ist „Calabria Sniper“ nach Frank und Frigo der Spieler mit den meisten Präsenzen im weißroten Trikot. Außerdem ist er unter den noch aktiven italienischen Spielern des HCB jener mit dem besten Punktedurchschnitt und den meisten erzielten Treffern (78) von 2013 bis heute.

Miceli zählt in der Bozner Kabine zu den Senatoren und bürgt für Kontinuität in der Punkteausbeute. In der Saison 2022/23 brachte er es auf 16 Tore und 15 Assist in 66 Spielen. Seit der Weltmeisterschaft 2019 ist er auch Teil der italienischen Nationalmannschaft, bei der letzten Weltmeisterschaft der Ersten Division Gruppe A erzielte er 6 Punkte (2 Tore und 4 Assist) in 5 Begegnungen.

„Bozen ist mein Zuhause”, erklärt Miceli, „ich bin jetzt schon 7 Jahre hier und werde nächstes Jahr meine Verlobte, die Südtirolerin ist, heiraten. Hier gefällt es mir, dies war immer schon so und es ist eine Ehre, dieses Trikot zu tragen“. Nun zieht Miceli Resümee über die vergangene Saison, sein Fokus liegt bereits auf der kommenden: „Es fehlten gerade einmal knappe 9 Minuten für das perfekte Jahr, ich möchte jedoch einige Worte über das Umfeld verlieren: es war eine unglaubliche Saison mit einer wunderbaren Gruppe, es war eine Freude, jeden Tag mit ihr zu arbeiten und Spaß zu haben. Dazu konnten wir in den Playoff endlich wieder in einem ausverkauften Stadion spielen, das auch während der Regular Season immer gut besucht war. Die Fans sind immer unser siebter Mann auf dem Eis. Die kommende Spielzeit wird ein neuer Anlauf sein, jedes Jahr ist anders, aber unser Ziel immer dasselbe: wir müssen vom ersten Tag an arbeiten und uns das, was wir erreichen wollen, Schritt für Schritt erarbeiten. Natürlich wollen wir bis zum Ende kommen und dies müssen wir uns immer vor Augen halten: Ziel Nummer eins ist ein Platz in den Top Six und daher das Erreichen der Playoff. Die CHL? Diese gibt uns die Möglichkeit das zu zeigen, was wir können, und dass wir mit ganz Europa konkurrenzfähig sind“.

2256 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.