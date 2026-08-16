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EC VSVKassel Huskies

Sieben verschiedene Toschützen: Huskies gelingt Testspielauftakt gegen Villach

16. August 20262 Mins read178
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Darren Mieszkowski - © Sportfoto-Sale (DR)
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Kassel. (PM Huskies) Am Sonntagabend stand für die Kassel Huskies das erste Vorbereitungsspiel der neuen Saison auf dem Programm.

Im Rahmen des Trainingslagers in Zell am See trafen die Schlittenhunde auf den österreichischen Erstligisten EC iDM Wärmepumpen VSV aus Villach.

Im Tor der Huskies begann Leon Willerscheid. Neuzugang Brendan O’Donnell war erst am Spieltag in Zell am See eingetroffen und kam noch nicht zum Einsatz.

Die Huskies erwischten den besseren Start und gingen bereits in der siebten Minute in Führung. Nach einem Distanzschuss von Huss ließ der Villacher Schlussmann die Scheibe abprallen, Mieszkowski nutzte den Rebound zum ersten Kasseler Treffer der Vorbereitung. In der Folge kamen die Österreicher zu mehr Abschlüssen, Willerscheid war jedoch mehrfach zur Stelle. In der 17. Minute musste sich der Kasseler Schlussmann schließlich geschlagen geben und Villach stellte auf 1:1. Kurz vor der Pause verpasste Valenti die direkte Antwort.

Turbulent wurde es nach dem Seitenwechsel. Noch in der ersten Minute des zweiten Drittels drehte der VSV die Partie, doch diesmal folgte die Kasseler Antwort umgehend: Valenti traf zum 2:2 (23.). Nur zwei Minuten später brachte Braun die Huskies aus dem Slot erneut in Führung. Villach glich zwar in der 28. Minute wieder aus, anschließend übernahmen jedoch die Schlittenhunde das Kommando. Besonders sehenswert war die erneute Führung: In Unterzahl setzte White stark nach, eroberte mit seinem Forecheck die Scheibe und vollendete aus halblinker Position zum 4:3 (37.). Noch vor der zweiten Pause schraubten Huss mit einem satten Schlagschuss sowie Weidner im Powerplay das Ergebnis auf 6:3.

Zu Beginn des Schlussabschnitts verkürzte Villach zunächst auf 4:6 (42.). Die Huskies ließen sich davon jedoch nicht mehr entscheidend aus der Ruhe bringen und überstanden wenig später auch eine Unterzahlsituation. Für den Schlusspunkt sorgte Keck in der 55. Minute. Der Angreifer nahm von der linken Seite Maß und jagte die Scheibe per Schlagschuss ins rechte obere Eck. Damit stand nach 60 Minuten ein 7:4-Erfolg zum Auftakt in die Vorbereitung fest.

Im Anschluss wurde unabhängig vom Spielstand noch eine fünfminütige Overtime ausgespielt. Tore fielen dabei keine. Willerscheid zeichnete sich noch mehrfach aus und parierte kurz vor Ende auch einen Penalty. Damit starteten die Huskies mit einem Erfolgserlebnis in ihre Testspielphase.

Tore:
0:1 Mieszkowski (7. Min.)
1:1 (17. Min.)
2:1 (21. Min.)
2:2 Valenti (23. Min.)
2:3 Braun (25. Min.)
3:3 (28. Min.)
3:4 White (SHG – 37. Min.)
3:5 Huss (39. Min.)
3:6 Weidner (PP – 40. Min.)
4:6 (42. Min.)
4:7 Keck (55. Min.)

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