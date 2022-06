Sieben Testspiele sollen den Huskies helfen in Topform zu kommen

Kassel. (PM Huskies) Noch gut zwölfeinhalb Wochen sind es, bis die DEL2-Saison 2022/23 beginnt. Nachdem die Kassel Huskies bereits einen Teil der geplanten Testspiele...

Kassel. (PM Huskies) Noch gut zwölfeinhalb Wochen sind es, bis die DEL2-Saison 2022/23 beginnt.

Nachdem die Kassel Huskies bereits einen Teil der geplanten Testspiele bekannt gegeben haben, steht nun der gesamte Vorbereitungsplan für die anstehende Saison fest.

Den Auftakt der Testspiele macht die Partie am 19. August beim DEL2-Aufsteiger in Regensburg. Da dieses Spiel in der Trainingshalle der Eisbären stattfindet, sind keine Zuschauer zugelassen. Am Tag darauf sind die Schlittenhunde beim EV Füssen im Einsatz, ehe ein paar Tage später die Reise in die Niederlande zu den Tilburg Trappers führt.

Nachdem in der vergangenen Saison durch den Umbau der Kasseler Eissporthalle keine Heim-Testspiel möglich waren, testen die Nordhessen diesen Sommer auch wieder in heimischer Halle. Am 28. August präsentiert sich das neue Team von Trainer Bo Subr den eigenen Fans gegen die Lausitzer Füchse. Am 2. September ist mit den Dresdner Eislöwen der Tabellenzweite der vergangenen DEL2-Hauptrunde in Nordhessen zu Gast sind.

Nach einem weiteren Duell mit dem Ligakonkurrenten aus Sachsen und den Hannover Scorpions, startet dann die DEL2-Saison 2022/23 am 16. September.

Die Testspiele der Kassel Huskies in der Übersicht:

19.08.2022 – 20:00 Uhr – Eisbären Regensburg vs. EC Kassel Huskies

20.08.2022 – 20:00 Uhr – EV Füssen vs. EC Kassel Huskies

26.08.2022 – 19:00 Uhr – Tilburg Trappers vs. EC Kassel Huskies

28.08.2022 – 16:00 Uhr – EC Kassel Huskies vs. Lausitzer Füchse

02.09.2022 – 19:30 Uhr – EC Kassel Huskies vs. Dresdner Eislöwen

04.09.2022 – 20:00 Uhr – Hannover Scorpions vs. EC Kassel Huskies

09.09.2022 – 19:30 Uhr – Dresdner Eislöwen vs. EC Kassel Huskies