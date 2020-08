Sieben Tage bis Pre-Season Start

Dornbirn. (PM ECB) Seit Anfang Woche absolviert der Grundkader des ECB unter strengen Covid-19 Präventionsauflagen wieder Einheiten auf dem Eis. Bereits am kommenden Freitag...

Dornbirn. (PM ECB) Seit Anfang Woche absolviert der Grundkader des ECB unter strengen Covid-19 Präventionsauflagen wieder Einheiten auf dem Eis. Bereits am kommenden Freitag steht das erste Vorbereitungsspiel auf dem Programm.

Aufgrund des späteren AlpsHL Saisonstarts im Oktober wurden dem bestehenden Pre-Season Spielplan vom Frühjahr weitere Tests gegen die deutschen Clubs Riessersee und Lindau hinzugefügt. Zusätzlich sind ein Auswärtsmatch am 12. bzw. 13. September sowie ein ligainternes Duell mit dem EC KAC II in Arbeit. Die Vorbereitung wird in sieben Tagen mit dem Heimspiel gegen den EHC Arosa eröffnet. Der erste Puckeinwurf findet um 20:00 Uhr statt.

Der bisher fixierte Pre-Season Plan:

Freitag 14. August 2020 20:00 Messestadion EHC Arosa (CH)

Samstag 22. August 2020 20:00 Messestadion Ticino Rockets (CH)

Mittwoch 26. August 2020 20:00 Messestadion EHC Basel (CH)

Freitag 28. August 2020 20:00 Küsnacht GCK Lions (CH)

Mittwoch 02. September 2020 20:00 Chur EHC Chur (CH)

Samstag 05. September 2020 20:00 Messestadion EHC Bülach (CH)

Samstag 19. September 2020 19:30 Messestadion SC Riessersee (D)

Samstag 26. September 2020 19:30 Messestadion EV Lindau Islanders (D)

Noch offen ist die Obergrenze für die Zuschauerkapazität im Messestadion während der Vorbereitung. Die Vereinsführung arbeitet hier eng mit den zuständigen Behörden und der Eishalle selbst zusammen, um möglichst bald genauere Infos veröffentlichen zu können.