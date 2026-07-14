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Schönheider WölfeTransfer-News

„Sieben auf einen Streich“ – Weitere Vertragsverlängerungen bei den Schönheider Wölfen

14. Juli 20262 Mins read76
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Die Schönheider Wölfe - © Michelle Gerisch
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Schönheide. (PM Wölfe) Der Kader der Schönheider Wölfe für die neue Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost nimmt weiter Formen an.

Unter dem Motto „Sieben auf einen Streich“ können die Wölfe gleich sieben weitere Vertragsverlängerungen bekanntgeben. Torhüter Patrick Wandeler, die Verteidiger Moritz Gottsmann und Mannschaftskapitän Roy Hähnlein sowie die Stürmer Luca Schwarzmeier, Kevin Piehler, Kenneth Hirsch und Ricco Warkus werden auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Schönheider Wölfe tragen.

Mit diesen Personalentscheidungen setzen die Verantwortlichen ein weiteres wichtiges Zeichen in der Kaderplanung. Die sieben Spieler stehen für Erfahrung, Kontinuität, Einsatzbereitschaft und Identifikation – und sind damit wichtige Bestandteile des neuen Teams für die Saison 2026/2027.

Zwischen den Pfosten bleibt Patrick Wandeler dem Wolfsrudel erhalten. Der 1988 in Zürich geborene Torhüter gehört seit mehreren Jahren zum Torhüterkreis der Schönheider Wölfe und bringt mit seiner Routine wichtige Stabilität in diese Position. Gemeinsam mit den weiteren Goalies soll er auch in der kommenden Spielzeit für Rückhalt und Verlässlichkeit sorgen.
In der Verteidigung bauen die Wölfe weiter auf Moritz Gottsmann. Der gebürtige Werdauer kam 2022 nach Schönheide und hat sich seitdem Schritt für Schritt zu einer festen Größe in der Defensive entwickelt. Mit seinem Einsatz, seiner Entwicklung und seiner Verlässlichkeit bleibt er ein wichtiger Baustein in der Abwehr der Wölfe.

Auch Kapitän Roy Hähnlein bleibt an Bord. Der erfahrene Verteidiger ist längst eine prägende Figur im Schönheider Eishockey. Bereits von 2011 bis 2016 trug er das Trikot der Wölfe, seit 2020 ist er zurück im Wolfsrudel und führt die Mannschaft als Kapitän auf und neben dem Eis. Seine Erfahrung, Übersicht und Führungsqualität sind für das Team weiterhin von großer Bedeutung.
Im Angriff können die Schönheider Wölfe ebenfalls auf wichtige Kräfte bauen. Luca Schwarzmeier, der zur Saison 2025/2026 nach Schönheide wechselte, geht in seine zweite Spielzeit im Wolfsrudel. Der junge Stürmer hat in seiner ersten Saison wichtige Erfahrungen gesammelt und soll den nächsten Entwicklungsschritt im Team machen.

Kevin Piehler bleibt ebenfalls Teil der Wölfe-Offensive. Der gebürtige Werdauer läuft seit der Saison 2019/2020 für Schönheide auf und zählt mit seiner Erfahrung, seiner körperlichen Präsenz und seinem Einsatzwillen zu den wichtigen Spielern im Kader. Auch in der neuen Saison soll er dem Angriff der Wölfe Stabilität und Durchschlagskraft verleihen.

Mit Kenneth Hirsch bleibt zudem ein Spieler im Wolfsbau, der erst zur Saison 2025/2026 vom Ligakonkurrenten Chemnitz Crashers ins Erzgebirge wechselte und zuvor in Chemnitz als Kapitän Verantwortung getragen hatte. Der gebürtige Chemnitzer bringt Erfahrung, Führungsqualitäten und Spielintelligenz mit und soll auch künftig eine wichtige Rolle im Offensivspiel der Wölfe einnehmen.

Komplettiert wird das Septett durch Ricco Warkus. Der Stürmer wechselte zur Saison 2024/2025 von der 1b-Mannschaft des VER Selb nach Schönheide und hat sich seitdem gut ins Wolfsrudel eingefügt. Mit seinem Einsatz und seiner mannschaftsdienlichen Spielweise bleibt auch er ein wichtiger Bestandteil der Wölfe-Offensive.

Sportvorstand und Trainer Sven Schröder kann damit in der weiteren Kaderplanung auf zahlreiche bewährte Kräfte bauen. Nach den bereits bekanntgegebenen Personalentscheidungen setzen die Schönheider Wölfe mit diesen sieben Vertragsverlängerungen ein klares Zeichen: Das neue Team soll auf einem stabilen Fundament aus Erfahrung, Teamgeist und Identifikation aufgebaut werden.
In den kommenden Tagen und Wochen werden die Schönheider Wölfe weitere Personalentscheidungen bekanntgeben.

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